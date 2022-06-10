توجد عدة طرق لـ استعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد، لذلك إذ قمت بحذف صورة ثمينة من هاتفك، وترغب في استردادها فأنت الآن بحاجة إلى معرفة كيفية استعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد، وسواء تم حذف تلك الصور عن طريق الخطأ، أو فقدتها بسبب لأي سبب آخر، فهناك بعض الطرق التي تساعدك على استعادتها إليك أبرزها فيما يلي.

استعادة الصور المحذوفة

تشكل الصور الرقمية جزءا كبيرا من حياة العديد من الأشخاص من مستخدمي الهواتف الذكية، لسوء الحظ، يمكن فقدها لأسباب عديدة تتطلب منك استعادة الصور المحذوفة من هاتف أندرويد، حيث قد تقوم بتنسيق بطاقة SD عن طريق الخطأ أو تضغط بطريق الخطأ على هذا الزر يحذف كل الأزرار الموجودة على الكاميرا الرقمية، إليك أبرز الطرق لـ استعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد.

استرجاع الصور القديمة المحذوفة من الهاتف

يمكنك استخدام عدة طرق مختلفة لاستعادة الصور المحذوفة على جهاز أندرويد، سيعتمد الخيار الذي تختاره على ما إذا كنت تستخدم التخزين السحابي أو تحتاج إلى الاسترداد من الجهاز نفسه، فيما يلي إرشادات حول كيفية استعادة صورك باستخدام تقنيات مختلفة، حيث تقدم معظم تطبيقات الخدمات السحابية، وتطبيقات الصور نسخا احتياطيا لصورك في الخلفية، فإذا كنت قد قمت بتفعيل هذا الأمر على هاتفك فمن المحتمل ألا يتم حذف صورك، ولاستعادتها كل ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الخدمة وتنزيلها مرة أخرى.

استعادة الصور المحذوفة

استعادة الصور المحذوفة من جوجل

يمكنك استعادة الصور مباشرة من تطبيق صور جوجل بهذه الخطوات، لن يعمل هذا الإجراء إلا إذا كان أقل من 60 يوما منذ إرسال الصورة إلى سلة المهملات، ولا يمكن استخدامه إذا قمت بإفراغ سلة المهملات أو حذف الصورة نهائيًا قبل نسخها احتياطيا، إليك الخطوات:

- افتح تطبيق صور جوجل Google Photos، على جهاز ئاندرويد الخاص بك.

- اضغط على أيقونة قائمة الإعدادات في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على خيار سلة المهملات Trash، حيث ستجد الصور التي حذفتها خلال آخر 60 يوما.

- اضغط مطولا على كل صورة ترغب في استعادتها، سيظهر لك خيار استعادة Restore أسفل يمين الشاشة، اضغط عليه لاستعادة الصورة المحذوفة.

استعادة الصور المحذوفة

برنامج استعادة الصور المحذوفة للاندرويد

هناك عدد من التطبيقات الخارجية أو ما يسمى بتطبيقات الطرف الثالث والتى عند تحميلها تقوم باستعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد أو أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز، إليك أفضل التطبيقات المجانية التى تعمل على استعادة الصور المحذوفة:

- تطبيق Undeleter: يقوم تطبيق Undeleter على استرجاع الملفات من أي نوع تقريبًا من الذاكرة الداخلية التالفة أو بطاقات SD، واستعادة سجلات المكالمات والصور وملفات الموسيقى، ولكن تعد المخاطرة من تحميل هذا التطبيق أن يقوم بعملية ما يعرف ب " rooting" أى السماح بالنظام الذى يعمل به الهاتف بتحميل تطبيقات غير معروفة المصدر.

استرجاع الصور المحذوفة من سنين

يمكنك استخدام تطبيق DiskDigger Photo Recovery، لاستعادة الصور المحذوفة من هاتفك، فهو يساعدك بشكل أكبر لاسترداد صورك المحذوفة، حيث يستخدم عددا من التقنيات المخصصة لذلك، كما يدعم استعادة الذاكرة الداخلية وكذلك بطاقات SD ، كما يعد سهل الاستخدام نسبيًا ويمكن للمبتدئين استخدامه أيضًا، ومن أفضل ميزاته أنه يمكن إرسال الملفات التى تمت استعادتها إلى تطبيقات Google Drive أو Dropbox، وأيضا مثل أى تطبيق خارجي أو تطبيق طرف ثالث فإنه يتطلب عملية rooting .

استعادة الصور المحذوفة

برنامج استعادة الصور المحذوفة للاندرويد APK

يعتبر تطبيق Dumpster، أفضل برنامج لاستعادة الصور المحذوفة للاندرويد APK، حيث يعمل تطبيق Dumpster على استعادة ملفاتك المحذوفة بشكل أكثر أمانًا ويمنحك خيارات لاستعادتها إذا كنت تريدها مرة أخرى على هواتف أندرويد، كما يستعيد كل محذوفاتك، ومكنه استرداد الصور المفقودة على الفور من هاتفك، ويستخدم شاشة القفل لحماية بياناتك.



برنامج استعادة الصور المحذوفة للاندرويد 2020

يعد برنامج Recoverit هو أفضل برنامج استرجاع الصور من على أي جهاز سواء الهاتف الذكي أو الكمبيوتر و بأي صيغة تم حفط الصورة بها ، سواء PNG أوJPGأو غيرها ، فهو قادر على التعامل مع كافة صيغ الصور وامتداداتها، وهو يعمل على استعادة الصور المحذوفة التي كنت قد حذفتها سواء عن قصد أو بدون قصد، حيث أن برنامج Recoverit مصمم خصيصاً لحل مثل هذه المشاكل التي تواجه المستخدمين.