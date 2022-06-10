انتخابات نادي النيابة الإدارية.. التصويت الإلكتروني لأول مرة و4 مرشحين على مقعد الرئيس

تنطلق في الواحدة ظهرا انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية، والتي تجري لأول مرة عبر التصويت الإلكتروني للانتخابات، لاختيار أعضاء مجلس إدارة النادي.

يتنافس المرشحون البالغ عددهم ٥٠ مرشحا للفوز بمقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، والموزعة كالتالي "مقعد رئيس مجلس الإدارة ومقعد عن الذين اكتمل عطاؤهم، بجانب 5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين أ، ب و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة".

ينافس علي مقعد رئيس النادي ٤ مرشحين، هم المستشارون عبدالرؤوف موسى، والذي كان يشغل سكرتير عام النيابة الإدارية، والشافعي صالح المرشح الخاسر في الانتخابات السابقة ، وطارق بدر ، ورضا عبدالكريم، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

٢٠ لجنة و٤٩٧٠ ناخبا

يبلغ عدد اللجان الانتخابية في انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية ٢٠ لجنة، في حين يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت ٤٩٧٠ ناخبا ، وتضم كل لجنة ٢٥٠ ناخبا ، ماعدا لجنة واحدة، تضم ٢٢٠ ناخبا.

تصويت الكتروني بالأقدمية

يجري التصويت الكترونيا في انتخابات نادي مستشاري النيابة الادارية، لاول مرة، ويسير بنظام الاقدميات، حيث تم تخصيص مهندس فنى بكل لجنة لتسهيل عملية التصويت الإلكتروني.

وتكون طريقة التصويت كالتالي "يختار الناخب مرشحيه عبر جهاز الحاسب الآلي، وبعدها. يتم طباعة استمارة التصويت ، ووضعها في صندوق الإقتراع".

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