عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتخابات نادي النيابة الإدارية.. التصويت الإلكتروني لأول مرة و4 مرشحين على مقعد الرئيس

صدى البلد

تنطلق في الواحدة ظهرا انتخابات نادي  مستشاري  النيابة الإدارية،  والتي تجري لأول مرة عبر التصويت الإلكتروني للانتخابات، لاختيار أعضاء مجلس إدارة النادي.

 

يتنافس المرشحون البالغ عددهم ٥٠ مرشحا للفوز  بمقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، والموزعة كالتالي "مقعد رئيس مجلس الإدارة  ومقعد عن الذين اكتمل عطاؤهم، بجانب 5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين أ، ب و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة".

 

ينافس علي مقعد رئيس النادي  ٤ مرشحين، هم المستشارون عبدالرؤوف موسى، والذي كان يشغل سكرتير عام النيابة الإدارية، والشافعي صالح  المرشح الخاسر في الانتخابات السابقة ، وطارق بدر ، ورضا عبدالكريم، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

٢٠ لجنة و٤٩٧٠ ناخبا

يبلغ عدد اللجان الانتخابية في انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية   ٢٠ لجنة، في حين يبلغ عدد الناخبين  ممن لهم حق التصويت ٤٩٧٠ ناخبا ، وتضم كل  لجنة  ٢٥٠ ناخبا ، ماعدا لجنة واحدة، تضم  ٢٢٠ ناخبا.

 

تصويت الكتروني بالأقدمية

يجري التصويت الكترونيا في انتخابات نادي مستشاري النيابة الادارية، لاول مرة، ويسير بنظام الاقدميات، حيث تم تخصيص  مهندس فنى بكل لجنة لتسهيل عملية التصويت الإلكتروني.

 

وتكون طريقة التصويت كالتالي "يختار الناخب مرشحيه عبر جهاز الحاسب الآلي، وبعدها. يتم طباعة استمارة التصويت ، ووضعها في صندوق الإقتراع".

01d59de5-6bad-4e45-95a2-ea391eab415c
01d59de5-6bad-4e45-95a2-ea391eab415c
d147cf6d-f3c7-48fd-a3a1-67526dbd5fc4
d147cf6d-f3c7-48fd-a3a1-67526dbd5fc4
de5c3f12-8a64-4679-ba00-e5eb90620cbe
de5c3f12-8a64-4679-ba00-e5eb90620cbe

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

انخفاض كبير في أسعار الذهب.. والنفط يتراجع

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

البحوث الفلكية: مصر لم تتأثر بزلزال قبرص

ترشيحاتنا

إنجازات وزارة الأوقاف خلال الـ8 سنوات الماضية.. مختار جمعة يكشف عنها

زيدان يوافق على تدريب على باريس سان جيرمان

كيفية استعادة الصور المحذوفة من هواتف أندرويد

لقطات تجسسية جديدة لمرسيدس GLA بعد الفيس ليفت

أفريقيا في خطر|سال يبحث مع ماكرون حل أزمة الغذاء بالقارة فهل ينجح؟|خاص

بعد سب أم كلثوم.. اتحاد كتاب مصر يعقد أول اجتماع لمناقشة الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

فيديو

زيادة 5 جنيهات.. أسباب ارتفاع أسعار الجبن المثلثات والألبان| فيديوجراف

على رأسهم عبدالواحد السيد.. قضايا من لاعبين سابقين ضد نادي الزمالك (فيديوجراف)

سيدة الجنة.. فيلم يسيء للسيدة فاطمة| ما القصة

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ