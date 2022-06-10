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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

القابضة للمياه تنظم ورشة عمل الإجراءات التصحيحية لنظم الإمداد بقنا

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تولى أهمية كبرى لخطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى، ضمن استراتيجية إدارة الموارد المائية الخاصة بقطاع مياه الشرب، والحفاظ على الإستثمارات التي تنفقها الدولة المصرية للحفاظ على الصحة العامة.

 

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا،  ورشة عمل لمناقشة الإجراءات التصحيحية الصادرة عن نظم إمداد سلامة ومأمونية المياه (محطة مياه الكرياتية – عزبة يوسف النقالي - محطة مياه غرب قنا – محطة مياه الرحمانية – محطة مياه العضاضية النقالي – محطة مياه البطحة أبو عموري النقالي).

 

وأوضح المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن ورشة العمل تناولت عرضا عن أهم المخاطر المتعلقة بالصحة العامة للمواطنين، وتوضيح الإجراءات التصحيحية المطلوب تنفيذها من الجهات المختلفة لضمان وصول مياه الشرب بجودة عالية وآمنة للمستهلكين.


جاء ذلك بحضور المهندس أحمد علي  رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وفريق الدعم الفني لخطط المأمونية بقيادة الدكتور أحمد جمال مدير شئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وفريق السلامة والمأمونية بشركة مياه قنا وممثلى مديريات الري، والصحة، وشئون البيئة، والمحافظة.

 

وأشارت الدكتورة حنان عبدالباقي رئيس قطاع المعامل وضبط الجودة بشركة قنا، إلى أن الشركة تولى أهمية كبرى لخطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي في اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب.

واستعرضت الورشة الإجراءات التصحيحية التي نتجت عن خطط المأمونية، وأهمية إعداد وتنفيذ الخطط في صورة متكاملة لكافة مراحل نظام الإمداد  لما لها مردود قوي في تطبيق نهج الشركة القابضة في الحفاظ علي استثمارات الدولة وتقديم خدمات ذات جودة عالية ومستدامة للمواطنين.

 

كما أوصت بضرورة عمل لجان توعوية مشتركة بين الشركة وبقية الجهات المعنية لتوعية المواطنين، عن ضرورة الاستخدام الأمثل للمياه والصرف الصحي، وكذلك المرور دوريا من خلال الجهات ذات الصلة المساهمة في إزالة التعديات علي مجاري المياه العذبة وأيضا الشبكات الخاصة بالشركة.

 

الجدير بالذكر أن خطط سلامة ومأمونية المياه هي آلية تشارك بها جميع الجهات ذات الصلة في قطاع مياه الشرب تهدف الي تقييم وإدارة المخاطر المحتملة وتقديم  والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية والتوزيع لضمان تقديم خدمة متميزة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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