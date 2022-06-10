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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزوجت ولم تنجب لمدة عام ونصف..

ندى ضحية إهمال طبي بالمنوفية.. دخلت لإجراء عملية كحت فخرجت جثة هامدة

ندي ضحية الإهمال
ندي ضحية الإهمال الطبي

حالة من الحزن تسيطر علي أبناء قرية ميت عافية بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب وفاة ندى بدر العروس التي لم تكمل عام ونصف في زواجها وصاحبة ال ٢٠ عاما نتيجة خطأ طبي في أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة شبين الكوم.

 

وبعيون تملاها الدموع جلست الأم تبكي صغيرتها حيث أكدت أن نجلتها متزوجة من عام ونصف وتأخرت في الإنجاب فتوجهت إلي أحد الأطباء بمدينة شبين الكوم حيث أكد لها أنها تحتاج إلي " كحت " بسبب تجمع دموي قد يكون هو السبب في تأخر الإنجاب.

 

وأضاف أنه أكد لها أن العملية لا تستغرق نصف ساعة حيث ذهبت معها وبرفقة زوجها لإجراء العملية بمركز طبي تابع للطبيب، حيث قامت بعمل كافة الفحوصات الطبية والتحاليل قبل إجراء العملية وكانت لا تعاني من أي شيء.

 

وأشارت إلي أن العملية استغرقت ٥ ساعات وسط حالة من القلق علي ابنتهم حيث أكد الطبيب المختص لهم أنه أجرى لها ٤ عمليات أخرى منها الزائدة الدودية واستكشاف وعملية الكحت ولكن ابنتهم لم تفق.

 

وتابعت، أنها خرجت بعد العملية ولكنها كانت في حالة سيئة تعرضت لنزيف شديد أدي إلي مصرعها عقب ساعات من العملية وسط اختفاء الطبيب المعالج.

 

وأكدت أنهم حرروا ضده محضرا بقسم الشرطة ولكنه اختفي، قائلة "كان نفسها تخلف وتفرح ياريتها ما عملت العملية وكانت فضلت في حضني".

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IMG-20220610-WA0012
المنوفية محافظة المنوفية شبين الكوم إجراء عمليه الفحوصات الطبية جثة هامدة

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