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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب غرقا في ترعة بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقى طالب مصرعه غرقا إثر سقوطه في ترعة مصرف قرية العوايسة التابعة لمركز ومدينة سمالوط، شمال المنيا، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بانتشال جثه طالب غارقة في ترعة مصرف قرية العوايسه بمركز سمالوط، وتم نقلها إلى المستشفى.

على الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الطالب ع.ع.خ، يبلغ من العمر 11 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ، لحين الانتهاء من تقرير مفتش صحة حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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