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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فوز عبد الرؤوف موسى برئاسة نادي النيابة الإدارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

فاز المستشار عبد الرؤوف موسى بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، خلال الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة، بنظام التصويت الإلكتروني لأول مرة.

المستشار عبدالرؤوف موسي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي سيحال علي المعاش في التاسع من مارس ٢٠٢٤ من مواليد محافظة سوهاج، وسبق وأن ترشح منذ ٦ سنوات، وخسر في الانتخابات السابقة أمام المستشار عبدالله قنديل الذي عزف عن الترشح في هذه الانتخابات.

وتنافس علي مقعد رئيس النادي ٤ مرشحين، هم المستشارون عبدالرؤوف موسى، والذي كان يشغل سكرتير عام النيابة الادارية، والشافعي صالح المرشح الخاسر في الانتخابات السابقة، وطارق بدر، ورضا عبدالكريم، نواب رئيس هيئة النيابة الادارية.

٢٠ لجنة و٤٩٧٠ ناخب

بلغ عدد اللجان الانتخابية في انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية ٢٠ لجنة، في حين يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت ٤٩٧٠ ناخب، وتضم كل لجنة ٢٥٠ ناخب، ماعدا لجنة واحدة، تضم  ٢٢٠ ناخب.

تصويت إلكتروني بالأقدمية

جري التصويت إلكترونيا في انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية، لأول مرة، ويسير بنظام الأقدميات، حيث تم تخصيص مهندس فنى بكل لجنة لتسهيل عملية التصويت الإلكتروني.

وتكون طريقة التصويت كالتالي “يختار الناخب مرشحيه عبر جهاز الحاسب الآلي، وبعدها يتم طباعة استمارة التصويت، ووضعها في صندوق الإقتراع”.

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