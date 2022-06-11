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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فعالية 100%.. الكهرباء: مستعدون لمواجهة موجة الحرارة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة، والأخبار العاجلة، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:


بصيص أمل.. الأرصاد تطمئن المواطنين: نشاط للرياح مساء السبت وانكسار الحرارة الأحد
قالت إيمان شاكر، رئيس وحدة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة، بداية من أمس الخميس، وذروة تلك الموجة ستكون غدا السبت، حيث أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة إلى 43 مئوية.

 

حسام موافي لمرضى السكر: خلي في جيبك حاجة حلوة هتنقذ حياتك
نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، جميع مرضى السكري بضرورة إبقاء قطعة من الحلوى في جيوبهم خاصة من يتناولون الأنسولين.

 

لا يوجد تخفيف أحمال.. الكهرباء: مستعدون لمواجهة موجة الحرارة القادمة
قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة والكهرباء، إن الطفرة الكبيرة والتطور فى الكهرباء المردود الخاص بهذا التطور نراه فى الفترة الحالية فى الأماكن التي يوجد بها إرتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال.

 

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب
حل الكابتن رضا عبد العال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضيفا ببرنامج " كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، للحديث عن رأيه الفني في مباريات منتخب مصر الأخيرة والعديد من الملفات الأخرى.


مصطفى بكري: مقبرة الـ3 آلاف حمار بالفيوم تحتاج التأمل
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اكتشاف مقبرة لهياكل الحمير بالفيوم، حدث يجب أن نقف أمامه كثيرا ونتأمله، حيث يوجد 3 آلاف هيكل حمار مذبوح ومتشفي.

 

انخفاض 8 درجات .. الأرصاد : انكسار الموجة الحارة الأحد | فيديو
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك موجه حارة ضربت البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي وسجلت درجات الحرارة العظمي 39 درجة مئوية ومتوقع أن تصل إلى 43 درجة مئوية غدا السبت.

 

بكري: مابنقولش إننا في جنة.. ولكن لدينا عزيمة وإصرار على التغيير| فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، أن التاريخ يؤكد أن الشعب المصري صبور ولديه من الحكمة والوعي ما يجعله يخاف على هذا الوطن ويحرص على سلامته، معقبا: "لدينا ثقة تامة أن مصر ستعبر كل الأزمات بنجاح بقيادة الرئيس السيسي"

 

عاوزين وزراء جدد يا ريس .. مصطفى بكري للحكومة: عمرك الافتراضي انتهى
انتقد الإعلامى مصطفى بكرى، عزم الحكومة على زيادة أسعار الكهرباء، وأداء بعض الوزراء .

 

افتكرتها حموضة .. جمال شعبان يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة قلبية |فيديو
كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، تفاصيل حالته الصحية، موضحًا: "أصبت بوجع في منطقة الصدر بعد صلاة الجمعة من الأسبوع الماضي، وتعاملت معه على أنه حموضة، لكن عندما وجدت ان الاستجابة ليست موجودة، وبالتالي فإن أي شعور طويل بالحموضة مع عدم الاستجابة إذا كان مصحوبا بالعرق فإنه يعني التعرض لأزمة قلبية، والقسطرة أنقذت حياتي".

 

معدلات طبيعية.. الأرصاد: فصل الصيف لن يكون شديد الحرارة
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة الشديدة بدأت منذ أمس، معقبه: "غدا ذروة الموجة الحارة".

 

لأول مرة.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فاعلية 100%| فيديو
أثبتت الدراسات نتائج مبهرة لتجارب علاج مرض السرطان بعقار؛ "دوستار ليماب" الذي منح ملايين من المرضى حول العالم بارقة أمل بعد شفاء جميع المرضى الخاضعين للتجارب السريرية.


 

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