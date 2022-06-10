عاوزين وزراء جدد يا ريس .. مصطفى بكري للحكومة: عمرك الافتراضي انتهى

انتقد الإعلامى مصطفى بكرى، عزم الحكومة على زيادة أسعار الكهرباء، وأداء بعض الوزراء .

وقال بكري خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة “صدى البلد”:" الحكومة عاوزة تزود أسعار الكهرباء تانى، طب ازاى، الرأفة بالناس".

حكومة جديدة

ووجه بكري حديثه للحكومة قائلا:" يا حكومة ياللى انتهى عمرك الافتراضي، خلصى بقه ليكى 5 سنين، ياريس محتاجين حكومة جديدة بأجندة جديدة".

وطالب بكرى، القيادة السياسية التدخل بكل حسم فى إعادة الإدارة في المؤسسات، معقبا:" عندنا ثقة فيك يا ريس محدش وقف جنب البلد غيرك".

وضرب مصطفى بكرى مثلا للوزراء الناجحين فى الحكومة قائلا:"الفريق كامل الوزير استلم وزارة النقل واقعة ووقفها على رجليها تانى، بعكس ما يحدث فى وزارة قطاع الأعمال العام".