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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: القادم أسوأ واللي يقول إننا في جنة مبيفهمش.. فيديو

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

قال الإعلامي مصطفى بكري أن التاريخ يؤكد أن الشعب المصري صبور ولديه من الحكمة والوعي ما يجعله يخاف على هذا الوطن ويحرص على سلامته، معقبا:" لدينا ثقة تامة أن مصر ستعبر كل الأزمات بنجاح بقيادة الرئيس السيسي"
 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة “صدى البلد”، قائلا:" لدينا ثقة في أن الشعب سيتجاوز أي أزمة ونثق في قيادتنا في العبور بالوطن إلى بر الأمان، ونعلم كل التضحيات والتحديات.

 محو الإنسان المصري 

وتابع مصطفى بكري، أنه هناك من يريدون محو الإنسان المصري وتدميره من الداخل وتشويه قيمة وجعله دائما بصيغة المهزوم والمستهتر، من خلال تصدير الأفكار التي لا ترتبط بدينه أو قيمة والتشكيك في ثوابت، وخلق حالة من الفوضى.

واختتم مصطفى بكري «إحنا مبنقولش إننا في جنة واللي يقول كده يبقى مبيفهمش، بس لدينا عزيمة وإصرار على أن نبقى ونغير بأيدينا لأن القادم أسوأ مما لا يتصوره أحد، والمطلوب تخريب البلد».

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