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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منها الانفتاح.. أسرار هجوم الشوباشي على السادات وموسى ومنصور مع إيمان أبوطالب

فريدة الشوباشى
فريدة الشوباشى


 

استضافت الإعلامية إيمان أبوطالب، مساء اليوم، في برنامجها بالخط العريض، الكاتبة الكبيرة وعضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، التي قدمت واحد من أجرأ حواراتها، هاجمت خلاله عدد من الشخصيات العامة والسياسيين، مثل الرئيس الراحل أنور السادات وعمرو موسى والكاتب الراحل أنيس منصور وياسر برهامي وبعض رجال الدين وغيرهم.

وقالت الشوباشي: سياسة الانفتاح التي انتهجها السادات كانت سبب الخراب على مصر، وقد شاهدت فرانسوا ميتران رئيس فرنسا الأسبق يقول أن الشيوعية انهارت ولكن لا تعتقدوا أن الرأسمالية المتوحشة ستستمر ولكنها ستنهار أيضا لأنها تحمل في ثناياها بذور انهيارها.


وتساءلت الشوباشي: أريد أن أعرف هل تم إنشاء مصنع واحد بعد الانفتاح؛ أو تم استصلاح أراضي زراعية، بالعكس من يقف أمام الأهرامات سيقول لنفسه كيف يكون هؤلاء أحفاد بناة الأهرامات، وكل هذه تجليات الانفتاح.

وأضافت: محمد حسنين هيكل حبيبي، أما أنيس منصور فهو كاتب مزيف، وقلت له وهو حي مدحت عبدالناصر وهو حي في أحد كتبك والآن تهاجمه في أحاديثك؛ هل أصدقك هنا أم في الكتاب، وعموما هؤلاء من الذين شوهوا جيل السبعينات.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا على شاشة قناة الحياة من تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي السادات أنور السادات حسنين هيكل عمرو موسى مجلس النواب

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