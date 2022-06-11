نجم البوب جاستن بيير يصاب بالشلل: لا يستطيع تحريك عينه أو فمه

كشف نجم البوب “جاستن بيبر” أنه عانى من شلل مؤقت في الوجه نتيجة إصابته بمتلازمة “رامزي هانت” بعد أيام قليلة من إجباره على إلغاء حفلاته في جولته العالمية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشر نجم البوب ​​البالغ من العمر 28 عامًا على حسابه بموقع “إنستجرام” الخاص به يوم الجمعة، مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق يشرح خلال تفاصيل إصابته بهذا المرض الذي أدى إلى إصابته بشلل في الوجه.

وأصيب بالشلل كأحد مضاعفات مرض الهربس، وفقًا لموقع “مايو كلينك”، فإن ضعف السمع وشلل الوجه المرتبطين بمتلازمة "رامزي هانت" مؤقتان، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتحولا إلى مرض دائم.

ظهر في الفيديو مفتحا إحدى عينيه، بينما العين الأخرى لم تتحرك، كذلك لم يتحرك الجانب الأيمن من وجهه، وبدأ الفيديو وهو يقول: “مرحبا انا جاستن، أردت إطلاعكم على ما يحدث”.

وتابع: “من الواضح كما ترون في وجهي، أن لدي متلازمة تسمى متلازمة “رامزي هانت” ومن هذا الفيروس الذي يهاجم أعصاب أذني وأعصاب وجهي وقد تسبب في إصابة وجهي بالشلل.

وكان قد أعلن يوم الثلاثاء أنه سيؤجل العروض القليلة المقبلة من جولته العالمية المكونة من سبع بلاد والتي يبلغ عددها 130 حفلا بسبب إصابته مرض غير مرتبط بكوفيد.

وأضاف نجم البوب صاحب الـ 28 عاما، على حسابه بمتابع 539.2 مليون متابع، متابعا: “لقد فعلت كل شيء لأتحسن ، لكن مرضي يزداد سوءًا، ينفطر قلبي لدرجة أنني سأضطر إلى تأجيل العروض القليلة القادمة بحسب أوامر الأطباء.

في المقطع الذي نُشر يوم الجمعة ، أظهر جاستن الآثار المدمرة لتشخيصه حيث بدت عينه متورمة ولا يستطيع تحريك وجهه أو الابتسام، أو تحريك أنفه.

وأوضح: 'إذاً في هذا الجانب شلل كامل في وجهي. لذلك بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالإحباط بسبب إلغائي للعروض التالية ، أنا غير قادر جسديًا على القيام بها".