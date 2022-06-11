عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجم البوب جاستن بيير يصاب بالشلل: لا يستطيع تحريك عينه أو فمه

نجم البوب جاستن بيبر
نجم البوب جاستن بيبر

كشف نجم البوب “جاستن بيبر” أنه عانى من شلل مؤقت في الوجه نتيجة إصابته بمتلازمة “رامزي هانت” بعد أيام قليلة من إجباره على إلغاء حفلاته في جولته العالمية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشر نجم البوب ​​البالغ من العمر 28 عامًا على حسابه بموقع “إنستجرام” الخاص به يوم الجمعة، مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق يشرح خلال تفاصيل إصابته بهذا المرض الذي أدى إلى إصابته بشلل في الوجه.

txt

نيللي مظلوم تغلبت على شلل الأطفال ورقصت أمام الملك فاروق

txt

صحة الأقصر: الانتهاء من استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

وأصيب بالشلل كأحد مضاعفات مرض الهربس، وفقًا لموقع “مايو كلينك”، فإن ضعف السمع وشلل الوجه المرتبطين بمتلازمة "رامزي هانت" مؤقتان، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتحولا إلى مرض دائم.

ظهر في الفيديو مفتحا إحدى عينيه، بينما العين الأخرى لم تتحرك، كذلك لم يتحرك الجانب الأيمن من وجهه، وبدأ الفيديو وهو يقول: “مرحبا انا جاستن، أردت إطلاعكم على ما يحدث”. 

وتابع: “من الواضح كما ترون في وجهي، أن لدي متلازمة تسمى متلازمة “رامزي هانت” ومن هذا الفيروس الذي يهاجم أعصاب أذني وأعصاب وجهي وقد تسبب في إصابة وجهي بالشلل.

وكان قد أعلن يوم الثلاثاء أنه سيؤجل العروض القليلة المقبلة من جولته العالمية المكونة من سبع بلاد والتي يبلغ عددها 130 حفلا بسبب إصابته مرض غير مرتبط بكوفيد.

وأضاف نجم البوب صاحب الـ 28 عاما، على حسابه بمتابع 539.2 مليون متابع، متابعا: “لقد فعلت كل شيء لأتحسن ، لكن مرضي يزداد سوءًا، ينفطر قلبي لدرجة أنني سأضطر إلى تأجيل العروض القليلة القادمة  بحسب أوامر الأطباء.

في المقطع الذي نُشر يوم الجمعة ، أظهر جاستن الآثار المدمرة لتشخيصه حيث بدت عينه متورمة ولا يستطيع تحريك وجهه أو الابتسام، أو تحريك أنفه.

وأوضح: 'إذاً في هذا الجانب شلل كامل في وجهي. لذلك بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالإحباط بسبب إلغائي للعروض التالية ، أنا غير قادر جسديًا على القيام بها".

عينة ضعف السمع انستجرام فيروس تورم شلل الفيروس وجه المرض مقطع فيديو بريطاني عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

ترشيحاتنا

تعيين المفاوضة النووية تشوي سون هوي وزيرة خارجية كوريا الشمالية

شائعة اخوانية..الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أسيوط : خلافات مالية بسبب مواد بناء

نجم البوب جاستن بيير يصاب بالشلل: لا يستطيع تحريك عينه أو فمه

أمريكا: مساعدة وزير الخارجية تزور إسرائيل لبحث ردع إيران

تناول أقراص مخدرة..العثور على جثة شاب بجوار محطة محولات نجع حمادي بقنا

مريض نفسى .. القبض على شاب يدعي أنه المهدى المنتظر بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ