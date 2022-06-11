انطلاق حفل مسابقة ملكات ميس إيليت Miss Elite World 2022 بالبحر الأحمر

تحت رعاية السياحة والآثار

انطلقت، مساء أمس، حفل مسابقة ملكات "ميس إيليت Miss Elite World 2022" التي تستضيفها مصر لأول مرة وتنظمها إحدى الشركات بمنتجع سوماباي بمحافظة البحر الأحمر بمشاركة 36 دولة حول العالم من بينها مصر، الجزائر، لبنان، المغرب، أستراليا، التشيك، إيطاليا، الصين، كولومبيا، الهند، فرنسا، البرازيل، روسيا، مقدونيا، بولندا، إسبانيا، تونس، صربيا، أمريكا، لاتفيا، فنزويلا ، وألمانيا، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية الاستفادة من الفعاليات والأحداث المتنوعة التي تستضيفها مصر بما يساهم في الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري دولياً وما يتمتع به من أنماط ومنتجات ومقومات سياحية، وخاصة في الدول المشاركة في تلك المسابقات والفعاليات والأحداث، واصفاً المتسابقات المشاركات في هذه المسابقة بمثابة سفراء للسياحة المصرية وذلك من خلال ما ينشروه من صور وفيديوهات عن زيارتهم لمصر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشارت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة والتي شاركت في حضور الحفل، أن الهيئة قامت بتوزيع الهدايا التذكارية والمواد والأفلام الدعائية والترويجية عن المقصد السياحي المصري علي المتسابقات المشاركات في المسابقة، كما أنه تم تخصيص جناح بمكان الحفل لعرض النشرات السياحية والمواد الدعائية عن مصر بكل اللغات بحضور مكتب الهيئة بالغردقة.

كما أنه سيتم تكريم الفائزة بلقب Miss Elite بتقديم درع الهيئة لها كهدية تذكارية.

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