الغضبان : حسني غندر صاحب أيادي بيضاء على بورسعيد والرياضة المصرية

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في حفل تأبين الراحل الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد المصري للشركات السابق، بحضور نجل الراحل محمد حسني غندر، ونجلته مروة حسني غندر، ولفيف من رموز ومسئولي الرياضة المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات النوعية، في ختام زيارته لمحافظة بور سعيد.

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يشاركان في حفل تأبين الراحل الدكتور حسني غندر

وفي كلمته، قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التعزية لأسرة الراحل، مؤكداً أن حفل تأبين الدكتور حسني غندر بمثابة رسالة وفاء له بعد رحيله، فهو كان نعم الصديق العزيز والأب على قلوبنا جميعًا، مؤكداً علي أن الراحل قدم لوطنه الكثير وشريك نجاح في إنجازات الرياضة المصرية، وبصمته واضحة في الارتقاء بأنشطة اتحاد الشركات، والذي يخدم عمال مصر.

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يشاركان في حفل تأبين الراحل الدكتور حسني غندر

وأعلن "صبحي" خلال كلمته، علي اطلاق اسم الراحل حسني غندر علي بطولة دوري الشركات سنوياً وبصورة مستمرة، تخليداً لاسمه وأثره الطيب، وما قدمه لهذه البطولة طوال فترات إقامتها.

وخلال كلمته أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان الدكتور حسني غندر صاحب أيادي بيضاء على محافظة بورسعيد وعلي الرياضة المصرية ونجح طوال حياته في إثراء الحياة الرياضية وستظل ذكراه العطرة علي مر العصور والاجيال.

محافظ بورسعيد دكتور حسني غندر صاحب أيادي بيضاء على محافظة بورسعيد وعلي الرياضة المصرية

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة بدأ زيارته لمحافظة بورسعيد، بماراثون للدراجات الهوائية، والذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية(الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بور سعيد، بمشاركة ٥٠٠ شاب وفتاة من أبناء المحافظة، أعقبها تفقد أعمال التطوير نادي السلام البحري بمدينة بورفـؤاد وافتتاح أعمال التطوير بمركز شـــباب بورفـــؤاد، ثم حضور بانوراما لقاءات مشاريع التنمية الرياضية – القاعدة الشعبية، وتنفيذ مبادرة Her world بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السـلة، وكذا حضور اللقاء المجمع للرواد علي مستوي محافظات الجمهورية، وحضور احتفالية مراكز تدريب التوحد وذلك داخل المدينة الرياضية.