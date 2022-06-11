قدم السير الذاتية وزوجته فنانة.. أبرز أعمال محفوظ عبد الرحمن في ذكري ميلاده

تحل اليوم ذكري ميلاد الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن ، والذى يعد من أهم المؤلفين في تاريخ الدراما المصرية سواء في السينما أو التليفزيون .
تخرج من محفوظ عبد الرحمن جامعة القاهرة في عام 1960، وعمل بعدها في مؤسسة دار الهلال، وانتقل بعدها للعمل في وزارة الثقافة، نشرت له مجموعة من الأعمال الأدبية ، وقد حاز على جائزة الدولة التشجيعية في عام 1972، والتقديرية في عام 2002.
تزوج الراحل محفوظ عبد الرحمن من الفنانة سميرة عبد العزيز بعد تعاونهما الفني في أحد الاعمال ، وقد قاما بكتابة عقد الزواج خلال سفرها لتصوير مسلسل درامي ، وثم عاد الى مصر وتم الزواج بشكل رسمي .
كان للراحل محفوظ عبد الرحمن أبناء من زوجته الاولي وقد قامت الفنانة سمير عبد العزيز برعايتها بجانب أولادها من زوجها الأول ، ظلت تلك الزيجة مستمرة حتى وفاته .
قدم الراحل محفوظ عبد الرحمن عدد من المسرحيات على مسرح الدولة وقد لقت نجاحاً كبيراً ومنها السندباد البحري ، عريس لبنت السلطان ، الحامي والحرامي ، السندباد البحري .
وفى السطور التالية نرصد أبرز أعمال الفنان محفوظ عبد الرحمن السينمائية والتليفزيونية :
ليلة سقوط غرناطة 1979 :
يعد هذا العمل من أبرز أعمال الراحل محفوظ عبد الرحمن ، حيث تم تقديمه لصالح احدي التليفزيونات العربية ، وشارك في بطولة العمل كل من عبد الرحمن أبو زهرة ، وعبد الله غيث وأحمد رزق ومحمد وفيق ورغدة وسميرة عبد العزيز.
القادسية 1981 :
شاركت في هذا العمل الفنانة سعاد حسني وقام بإخراجه صلاح أبو سيف ، وسرد الفيلم في قالب تاريخي وقائع معركة القادسية التي مكنت المسلمين من فتح بلاد فارس في عام 636م من أجل نشر اﻹسلام
ناصر 56 :
يعد هذا الفيلم واحداً من أهم الاعمال التي قدمها الراحل محفوظ عبد الرحمن ، حيث تناول العمل الذى قام ببطولته أحمد زكي ، جانب من حياه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وقدم هذا الفيلم عام 1996.
بوابة الحلواني :
حقق مسلسل بوابة الحلواني الذى قام بتقديمه الراحل محفوظ عبد الرحمن نحاجاً كبيراً ، وهو ما جعل القائمين عليه يقدمون 4 أجزاء منه ، كان أولها عام 1992 وأخرها عام 2001 .
أم كلثوم :
يعد الراحل محفوظ عبد الرحمن أهم الكتاب الذين قدموا سير ذاتية للشخصيات لعامة والمؤثرة في التاريخ بالأدوار السياسية والفنية والاجتماعية، وقد حقق مسلسله ام كلثوم نجاحاً مذهلاً ، وعرض العمل الذى قامت ببطولته صابرين واخرجته إنعام محمد على عام 1999، وكشفت مخرجة العمل ان محفوظ عبد الرحمن رشح في البداية نجلاء فتحي لاداء شخصية أم كلثوم .
حليم 2006:
واستكمالا لسلسلة الاعمال التي تناولت السيرة الذاتية ، فقد قدم الراحل محفوظ عبد الرحمن فيلم حليم ، والذى كان أخر أعمال أحمد زكي ، وسرد من خلاله قصة حياة عبد الحليم حافظ .
أهل الهوي :
كان مسلسل أهل الهوي الذى تناول قصة حياة سيد درويش أخر أعمال الفنان الراحل محفوظ عبد الرحمن في مصر عام 2013 ، حيث قدم بعد ذلك اعمال خارج مصر ومنها مسرحية وأضراف درامي على مسلسل تليفزيوني .