قدم السير الذاتية وزوجته فنانة.. أبرز أعمال محفوظ عبد الرحمن في ذكري ميلاده

تحل اليوم ذكري ميلاد الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن ، والذى يعد من أهم المؤلفين في تاريخ الدراما المصرية سواء في السينما أو التليفزيون .



تخرج من محفوظ عبد الرحمن جامعة القاهرة في عام 1960، وعمل بعدها في مؤسسة دار الهلال، وانتقل بعدها للعمل في وزارة الثقافة، نشرت له مجموعة من الأعمال الأدبية ، وقد حاز على جائزة الدولة التشجيعية في عام 1972، والتقديرية في عام 2002.

محفوظ عبد الرحمن

تزوج الراحل محفوظ عبد الرحمن من الفنانة سميرة عبد العزيز بعد تعاونهما الفني في أحد الاعمال ، وقد قاما بكتابة عقد الزواج خلال سفرها لتصوير مسلسل درامي ، وثم عاد الى مصر وتم الزواج بشكل رسمي .

سميرة عبد العزيز ومحفوظ عبد الرحمن



كان للراحل محفوظ عبد الرحمن أبناء من زوجته الاولي وقد قامت الفنانة سمير عبد العزيز برعايتها بجانب أولادها من زوجها الأول ، ظلت تلك الزيجة مستمرة حتى وفاته .



قدم الراحل محفوظ عبد الرحمن عدد من المسرحيات على مسرح الدولة وقد لقت نجاحاً كبيراً ومنها السندباد البحري ، عريس لبنت السلطان ، الحامي والحرامي ، السندباد البحري .



وفى السطور التالية نرصد أبرز أعمال الفنان محفوظ عبد الرحمن السينمائية والتليفزيونية :

ليلة سقوط غرناطة 1979 :



يعد هذا العمل من أبرز أعمال الراحل محفوظ عبد الرحمن ، حيث تم تقديمه لصالح احدي التليفزيونات العربية ، وشارك في بطولة العمل كل من عبد الرحمن أبو زهرة ، وعبد الله غيث وأحمد رزق ومحمد وفيق ورغدة وسميرة عبد العزيز.



القادسية 1981 :



شاركت في هذا العمل الفنانة سعاد حسني وقام بإخراجه صلاح أبو سيف ، وسرد الفيلم في قالب تاريخي وقائع معركة القادسية التي مكنت المسلمين من فتح بلاد فارس في عام 636م من أجل نشر اﻹسلام

ناصر 56 :



يعد هذا الفيلم واحداً من أهم الاعمال التي قدمها الراحل محفوظ عبد الرحمن ، حيث تناول العمل الذى قام ببطولته أحمد زكي ، جانب من حياه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وقدم هذا الفيلم عام 1996.



بوابة الحلواني :



حقق مسلسل بوابة الحلواني الذى قام بتقديمه الراحل محفوظ عبد الرحمن نحاجاً كبيراً ، وهو ما جعل القائمين عليه يقدمون 4 أجزاء منه ، كان أولها عام 1992 وأخرها عام 2001 .

أم كلثوم :



يعد الراحل محفوظ عبد الرحمن أهم الكتاب الذين قدموا سير ذاتية للشخصيات لعامة والمؤثرة في التاريخ بالأدوار السياسية والفنية والاجتماعية، وقد حقق مسلسله ام كلثوم نجاحاً مذهلاً ، وعرض العمل الذى قامت ببطولته صابرين واخرجته إنعام محمد على عام 1999، وكشفت مخرجة العمل ان محفوظ عبد الرحمن رشح في البداية نجلاء فتحي لاداء شخصية أم كلثوم .



حليم 2006:



واستكمالا لسلسلة الاعمال التي تناولت السيرة الذاتية ، فقد قدم الراحل محفوظ عبد الرحمن فيلم حليم ، والذى كان أخر أعمال أحمد زكي ، وسرد من خلاله قصة حياة عبد الحليم حافظ .



أهل الهوي :



كان مسلسل أهل الهوي الذى تناول قصة حياة سيد درويش أخر أعمال الفنان الراحل محفوظ عبد الرحمن في مصر عام 2013 ، حيث قدم بعد ذلك اعمال خارج مصر ومنها مسرحية وأضراف درامي على مسلسل تليفزيوني .