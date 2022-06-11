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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن : انفصال ياسمين الخطيب عن زوجها .. شاعر شهير يهاجم شيرين عبد الوهاب.. جاستن بيبر يعلن عن اصابته بمرض نادر

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية : 

فى ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خلافه مع أنغام وصل للقضاء والرقابة رفضته كمطرب

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان نجاح الموجي، حيث يعد من أبرز الفنانين الكوميديين فى تاريخ الدراما المصرية ، وقد بلغت عدد أعماله ما يزيد عن 170 عملاً بين السينما والمسرح والتليفزيون . 

ولد الفنان  نجاح الموجي في 11 يوليو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية واسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي وبسبب دعم وتشجيع أخيه الأكبر باستمرار اتخذ اسمه "نجاح" منه.

خالد الصاوي: لو عاد بي الزمن لن أقدم دوري فى عمارة يعقوبيان

حل الفنان خالد الصاوي ضيف على برنامج مصر الجديدة والذى تقوم بتقديمه الإعلامية إنجى أنور ، حيث أكد أنه لو عاد به الزمن لن يقوم بالمشاركة فى فيلم عمارة يعقوبيان . 

وقال الفنان خالد الصاوي : لو عاد بى الزمن لن أقوم بأداء دوري فى فيلم عمارة يعقوبيان ، لان الدور أرهقتني لانه عكس شخصيتي ، بالإضافة إلى دوري فى فيلم الفيل الازرق . 

بهاء الدين محمد يهاجم شيرين عبد الوهاب: لا تتعدي حدودك

هاجم الشاعر بهاء الدين محمد الفنانة شيرين عبد الوهاب ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك ” بعد إعلام الأخيرة ندمها غناء  ما تجرحنيش .

حيث قال بهاء الدين محمد : مش متعود أرد على أى حد . ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما إتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد فى كل كارثة يدافع عنها !!!" .

نشرة الفن.. بكاء سيمون في أولى حفلاتها بعد العودة وسبب إلغاء حفل سعد لمجرد بالعراق

نشرة الفن.. أول تعليق من أنجلينا جولي على قضية براد بيت.. ونيكول سابا تحذف كليب سمك قرش

بشرى لـ إلهام شاهين: مكنتش بحبك وأنا صغيرة

حضرت الفنانة بشري حفل تكريم الفنانة إلهام شاهين، في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، بمسرح مركز الابداع في دار الأوبرا المصرية .

وخلال الحفل تحدثت بشري لـ إلهام شاهين قائلة: وأنا صغيرة مكنتش بحبك، لاني كنت مبهورة بفنانين آخرين فى الاستعراض مثل نيللي وشريهان ، ولكن بعد كده لما كبرت ونزلت مصر قدرت فنك وموافقك السياسية والفنية والاجتماعية .

نصيب.. ياسمين الخطيب تعلن رسميا انفصالها عن زوجها


كشفت ياسمين الخطيب عبر صفحتها على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” انفصالها عن زوجها .

وعلقت ياسمين الخطيب من خلال خاصة الاستوري ، عبر صفحتها على موقع إنستجرام قائلة : تم رسميا الانفصال عن أ.رمضان حسني ، ارجو ان يحترم الزملاء الإعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر ، والذي اؤثر ان اختصره فى كلمة نصيب . 

النجم العالمي جاستن بيير يعلن عن تعطيل جولاته الغنائية بعد إصابته بالشلل
 

أعلن المغني الكندي الشهير جاستن بيبر عن اصابته بمرض نادر في الجانب الأيسر من وجهه أدي إلى شلل، وذلك من خلال حسابه عبر موقع الفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وأضاف المغني الكندي الشهير جاستن بيبر أن هذا المرض النادر أدي الى  تعطيل جولاته الغنائية التي كان من المقرر أن يقوم بها الصيف الجاري. 

 

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