بشرى لـ إلهام شاهين: مكنتش بحبك وأنا صغيرة

حضرت الفنانة بشري حفل تكريم الفنانة إلهام شاهين، في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، بمسرح مركز الابداع في دار الأوبرا المصرية .

وخلال الحفل تحدثت بشري لـ إلهام شاهين قائلة: وأنا صغيرة مكنتش بحبك، لاني كنت مبهورة بفنانين آخرين فى الاستعراض مثل نيللي وشريهان ، ولكن بعد كده لما كبرت ونزلت مصر قدرت فنك وموافقك السياسية والفنية والإجتماعية .

وأقيم اليوم الجمعة 10 يونيو، حفل تكريم الفنانة إلهام شاهين، في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، بمسرح مركز الابداع في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: (ماجد المصري، وفاء عامر، أمير شاهين، بشرى، ميرنا وليد)، وأخرون.

بدأ الحفل بعرض فيديو تسجيلي عن أعمال الفنانة إلهام شاهين، وفيلم قصير تسجيلي عن مسيرتها بعنوان كيف تصنع التاريخ.. خلطة إلهام، من إخراج د. أشرف أبو النجا، والذي قدمها كسفيرة للفن العربي، وتمثيلها للفن في المحافل الدولية العربية.

وتأثرت إلهام شاهين، قبل صعودها للمسرح لتلقي التكريم، وانهمرت بالبكاء، وقال المخرج د. أشرف أبو النجا: «نجمتنا الكبيرة دمعت قبل صعودها للمسرح».

قدمت الإعلامية الكبيرة هالة سرحان، حفل تكريم الفنانة إلهام شاهين، في ملتقى القاهرة السينمائي، في ندوة عنوانها خلطة إلهام.

وأثنت هالة سرحان على تاريخ إلهام شاهين، الفني، لاسيما مؤخرا في محاربتها للفكر الداعشي الإرهابي المتطرف، من خلال فيلم بطلوع الروح، ولم تخشى محاربة الإخوان وقامت بإغلاق قناة دينية تابعة لهم.