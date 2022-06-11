خالد الصاوي: لو عاد بي الزمن لن أقدم دوري فى عمارة يعقوبيان

شخصية أرهقتني..

حل الفنان خالد الصاوي ضيف على برنامج مصر الجديدة والذى تقوم بتقديمه الإعلامية إنجى أنور ، حيث أكد أنه لو عاد به الزمن لن يقوم بالمشاركة فى فيلم عمارة يعقوبيان .

وقال الفنان خالد الصاوي : لو عاد بى الزمن لن أقوم بأداء دوري فى فيلم عمارة يعقوبيان ، لان الدور أرهقتني لانه عكس شخصيتي ، بالإضافة إلى دوري فى فيلم الفيل الازرق .

وكان قد الفنان خالد الصاوي، على مشاركته في مسلسل "الثمانية"، قائلا: "المخرج انتقى عناصر لاستكمال العمل من إسبانيا وإنجلترا وأمريكا علشان يكون المسلسل عربي - عالمي".

وأضاف "الصاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نتمنى أن الناس تكون مبسوطة من المسلسل"، لافتا: "بحب التنوع والثراء في العمل وهو ما يتميز به مسلسل "الثمانية".

وأشار: "المسلسل يتميز بالتنوع والثراء ويحتوي على الأكشن والقضايا الاجتماعية وأيضا الكوميديا السوداء"، موضحا: "تجرية مسلسل "الثمانية" مميزة في نجومها المشاركين وفريق العمل وأماكن التصوير وجميع العناصر".