توكسك.. استشاري نفسي: ابتعدوا عن العلاقات العاطفية السامة

مفهوم العلاقة التوكسك هو الدخول في علاقة عاطفية مع شخص يبادله نفس المشاعر من حب واحترام ويجعلهم يشعرون بالأمان، الذى طالما بحثوا عنهم طوال الوقت، لكن مع مرور الوقت قد يكتشف أنه مع شخص لا يشعره بالرضا عن نفسه، ويقلل من شأنه ولا يبادله نفس مشاعر الود والأحترام.

كيف تعرف أنك داخل العلاقة التوكسك ؟

وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس والأستشاري النفسي، ان الدخول في العلاقة التوكسك تجعل الأشخاص يشعرون بالحزن والرغبة فى الانفصال لإنهاء هذه المشكلة، وهذه العلاقة تسمى بالعلاقة العاطفية السامة، والسؤال الذي يطرح نفسه.. لماذا ننجذب إلى هذه النوعية من العلاقات؟









وتابع الدكتور عبد الفتاح درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الاخباري: أن "العلاقة العاطفية السامة" هي تلك التي ينتهي بك الأمر فيها إلى المعاناة أو الشعور بالتعاسة، مما يجعلك تشعر بالقلق والإكتئاب وتفقد ثقتك بنفسك تدريجياً، ويحدث ذلك عندما تتعرض للإساءة العاطفية أو الجسدية، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في العلاقات التي لا يوجد فيها شيء مشترك بينكما".



وأكد الدكتور عبد الفتاح درويش، أن هناك العديد من الأشياء أو المظاهر التي تشير إلى أنك فى علاقة عاطفية مع الشخص الخطأ في علاقة توكسك، وهى :

- الشعور بالشك دائمًا، مع صعوبة التأكد من حقيقة هذه الشكوك.

- لا يمكن المضي قدمًا بدون الطرف الآخر، حتى مع كره الكثير من صفاته الشخصية.

- الاضطرار للاستمرار فى العلاقة العاطفية.

- الانعزال عن الأصدقاء وتغير الحالة المزاجية للأسوء.



وأضاف الدكتور عبد الفتاح درويش، إلى أن العلاقة الصحية لا تعني أن كل شريك يشعر بالقبول والحرية والوفاء، ولكن إذا لاحظ أى شخص وجود هذه الأعراض التى سبق ذكرها كالميل للشريك دون القدرة على البعد عنه، وعدم تخيل حياته بدونه ولهذا ينتهى به الأمر فى الدخول بعلاقة عاطفية سامة العلاقة التوكسك.

كيف تعرف أنك داخل العلاقة التوكسك ؟



ومن أبرز الأسباب للوقوع في العلافة التوكسك، التي تجعل البعض أكثر عرضة للدخول في علاقة عاطفية سامة، فقد أشار الدكتور عبد الفتاح درويش، إلى أن العيش مع والدين بينهما علاقة سامة، قد تجعل الشخص يعتقد إن العلاقة العاطفية يجب أن تكون بهذا الشكل، لذلك يبحث عن علاقة تشبه علاقة والديه، كما يبحث من لا يقدر ذاته عن هذه النوعية من العلاقة أو من يشعر بعدم الأمان، وأولئك الذين يمرون بوقت عصيب في حياتهم .

ويمكن تجنب الدخول فى علاقة عاطفية سامة او العلاقة التوكسك؛ حيث أوضح الدكتور عبد الفتاح درويش، أن علاج السبب الذي يجعل الإنسان يبحث عن علاقة عاطفية سامة هو الأساس، وذلك حتى يتجنب الدخول فيها بالمستقبل.



وأكد الدكتور عبد الفتاح درويش، أن التعرف على سمات الشخص الذى لا يصلح أن يكون شريك حياة، قد تجنبك الدخول فى علاقة عاطفية توكسك، ويجب اللجوء إلى الطبيب النفسي عند الفشل فى علاج أسباب الدخول بعلاقة توكسك لعلاج هذه المشكلة.