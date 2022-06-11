بفستان أسود قصير.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبده عبر انستجرام

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت فيفي عبده، في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الاسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وعادت فيفى عبده ، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها شيرين رضا، ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

يشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.