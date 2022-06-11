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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع المملكة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عمق العلاقة التي تربط بلاده بالمملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية الشراكة مع الرياض في مجال مكافحة التطرف والتعامل مع إيران.

وأشار بلينكن، في تصريح أوردته قناة “الإخبارية السعودية”، اليوم السبت، إلى ضرورة العمل بشكل جاد مع المملكة لإنهاء الحرب في اليمن والمساعدة في تحقيق الهدنة باليمن التي تمديدها الآن لفترة ثانية، معتبرًا أن هناك فرصة لتحقيق سلام مستدام في اليمن.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، قالت، الثلاثاء الماضي، إن المملكة العربية السعودية كانت شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ 8 عقود، حيث التقى كل رؤساء أمريكا قادة سعوديين"، مشيرة إلى أن الرئيس بايدن يعتبر المملكة شريكًا مهمًا في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن، واحتواء إيران ومكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "الطيارين السعوديين حلقوا مع طيارينا في الحرب ضد تنظيم (داعش)، ودورياتها البحرية مع قواتنا في البحر الأحمر والخليج".

يذكر أن البيت الأبيض أكد، الاثنين الماضي، أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية، التي ستجرى الشهر المقبل، "قيد الإعداد".
 

وزير الخارجية الامريكي السعودية الحرب اليمن ايران

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