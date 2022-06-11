إنجلترا تستضيف إيطاليا في مواجهة ثأرية بـ دوري الأمم الأوروبية .. الليلة

يستضيف منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا، اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب إنجلترا بقيادة مديره الفني جاريث ساوثجيت، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على إيطاليا في مباراة الليلة، بعد البداية الكارثية في النسخة الحالية من مسابقة دوري الأمم الأوروبيية.

وتعد مواجهة الليلة “ثأرية” لمنتخب إنجلترا، حيث خسر الأسود الثلاثة نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

واستهل منتخب إنجلترا مشواره في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية، بالهزيمة امام هنغاريا بهدف دون رد، بينما تعادل مع منتخب ألمانيا 1-1، في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، يستهدف منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشيني خطف الثلاث نقاط من إنجلترا، لتأمين صدارة المجموعة الثالثة.

وكان منتخب إيطاليا تعادل مع ألمانيا 1-1 في الجولة الأولى، بينما فاز على هنغاريا 2-1 في الجولة الثانية.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية:

1- إيطاليا : 4 نقاط

2- هنغاريا : 3 نقاط

3- ألمانيا : نقطتان

4- إنجلترا : نقطة