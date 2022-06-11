الاستخدام الآمن للأدوية والاستمتاع بوقت الفراغ.. أهم أنشطة ثقافة الفيوم

أقامت فروع قصور ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم وبالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان ندوة بعنوان "التثقيف الدوائي لحياة صحية أفضل'' حاضرها الدكتور علي عبد الله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، والدكتور باسم فهمي، رئيس اللجنة العلمية للمركز المصري وعضو نقابة الصيادلة بالفيوم سابقا، والدكتورة بدور مجدي الجبالي، مفتش الصيدلة الإكلينيكية بالفيوم، والدكتورة إيناس محمد إبراهيم، صيدلي إكلينيكي بوحدة الغسيل الكلوي بالفيوم، والدكتورة مادونا فخري، صيدلي إكلينيكي بالعناية الجراحية بمستشفى الفيوم العام، والدكتورة إيمان حرب، مسئول الإعلام والتربية السكانية بوزارة الصحة.
تناولت الندوة أهم المواضيع الشائكة حول الاستخدام الآمن للأدوية، وأهمية الاستخدام الرشيد للمضاد الحيوي والمسكنات، وأضرار الإفراط في تناولهما مما يتسبب في ضعف المناعة ومقاومة المضادات الحيوية على المدى البعيد.
وأوضحت أهمية تحديد المشكلة الفعلية للمريض وتحديد الأعراض بوضوح، مع ذكر التاريخ المرضي الوراثي والأمراض المزمنة للطبيب عند التشخيص لإعطاء المريض الدواء الفعال المناسب.
وتطرقت لأهمية زيادة الثقافة الدوائية عند الأفراد، وخطورة تفاعلات ودمج الأدوية مع أدوية أخرى ومع بعض أنواع الطعام، وطرق الحفاظ على الكلى لتعمل بكامل كفاءتها.
فيما عقدت مكتبة الشباب بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "الإجازة والاستمتاع بوقت الفراغ" حاضرها محمد محمود، تناولت أهمية وقت الفراغ والهوايات التى يفضل كل مشارك القيام بها، كما عرضت أنشطة قصر ثقافة الفيوم التى تفيد المشاركين فى الاستمتاع بالإجازة.
ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنون تشكيلية نفذتها هالة معوض، وبدأت بتعريف الرواد علي بعض أساسيات الرسم الحر والقواعد التي يجب اتباعها حتي تخرج بالشكل الجمالي اللائق.
ونفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز، وتم عمل ميداليات ومفارش نفذتها آسيا رجب، بالإضافة إلى يوم ثقافي ترفيهي للأطفال تضمن مسابقات في المعلومات العامة واكتشاف مواهب نفذتها انتصار فتحي.
كما قدم نادي الطفل ببيت ثقافة إطسا ورشة حكى بعنوان "النملة علمتني" تأليف فاطمة يعقوب، نفذتها نجاة شعبان.