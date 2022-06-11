الاستخدام الآمن للأدوية والاستمتاع بوقت الفراغ.. أهم أنشطة ثقافة الفيوم

أقامت فروع قصور ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قسم المواهب بفرع ثقافة الفيوم وبالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الدوائية والإحصاء ومكافحة الإدمان ندوة بعنوان "التثقيف الدوائي لحياة صحية أفضل'' حاضرها الدكتور علي عبد الله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، والدكتور باسم فهمي، رئيس اللجنة العلمية للمركز المصري وعضو نقابة الصيادلة بالفيوم سابقا، والدكتورة بدور مجدي الجبالي، مفتش الصيدلة الإكلينيكية بالفيوم، والدكتورة إيناس محمد إبراهيم، صيدلي إكلينيكي بوحدة الغسيل الكلوي بالفيوم، والدكتورة مادونا فخري، صيدلي إكلينيكي بالعناية الجراحية بمستشفى الفيوم العام، والدكتورة إيمان حرب، مسئول الإعلام والتربية السكانية بوزارة الصحة.

تناولت الندوة أهم المواضيع الشائكة حول الاستخدام الآمن للأدوية، وأهمية الاستخدام الرشيد للمضاد الحيوي والمسكنات، وأضرار الإفراط في تناولهما مما يتسبب في ضعف المناعة ومقاومة المضادات الحيوية على المدى البعيد.

وأوضحت أهمية تحديد المشكلة الفعلية للمريض وتحديد الأعراض بوضوح، مع ذكر التاريخ المرضي الوراثي والأمراض المزمنة للطبيب عند التشخيص لإعطاء المريض الدواء الفعال المناسب.

وتطرقت لأهمية زيادة الثقافة الدوائية عند الأفراد، وخطورة تفاعلات ودمج الأدوية مع أدوية أخرى ومع بعض أنواع الطعام، وطرق الحفاظ على الكلى لتعمل بكامل كفاءتها.

فيما عقدت مكتبة الشباب بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "الإجازة والاستمتاع بوقت الفراغ" حاضرها محمد محمود، تناولت أهمية وقت الفراغ والهوايات التى يفضل كل مشارك القيام بها، كما عرضت أنشطة قصر ثقافة الفيوم التى تفيد المشاركين فى الاستمتاع بالإجازة.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة فنون تشكيلية نفذتها هالة معوض، وبدأت بتعريف الرواد علي بعض أساسيات الرسم الحر والقواعد التي يجب اتباعها حتي تخرج بالشكل الجمالي اللائق.

ونفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز، وتم عمل ميداليات ومفارش نفذتها آسيا رجب، بالإضافة إلى يوم ثقافي ترفيهي للأطفال تضمن مسابقات في المعلومات العامة واكتشاف مواهب نفذتها انتصار فتحي.

كما قدم نادي الطفل ببيت ثقافة إطسا ورشة حكى بعنوان "النملة علمتني" تأليف فاطمة يعقوب، نفذتها نجاة شعبان.

287154850_384326673731710_8358387689097987811_n

287197587_384326473731730_2298736470770664092_n

287208786_384326643731713_3538319530487741635_n

287219271_384326723731705_5487635239777877156_n

287234237_384326517065059_7446490812326980045_n

287237807_384326820398362_8905495143368867651_n

287261502_384326767065034_4376957746382481861_n