بالمنطقة الحدودية.. نهر من النفط يثير الجدل في الأردن والعراق وسوريا

أثار مشهد تدفق كميات كبيرة من النفط قرب الحدود الأردنية السورية العراقية، الكثير من الدهشة لدى المدونين والمتابعين للشأن الاقتصادي.

وطالب أردنيون الحكومة بتوضيح حقيقة فيديو يتم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر تدفق كميات كبيرة من النفط قرب الحدود الأردنية السورية العراقية.

وبحسب مقاطع الفيديو التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المنطقة تقع عند التقاء الحدود الأردنية السورية العراقية.

ولم تُصدر الحكومة الاردنية أي بيان أو توضيح حول هذا الفيديو المتداول.

وكان الأردن والعراق اتفقا على مد أنبوب للغاز إلى جانب أنبوب النفط من العراق إلى مدينة العقبة الأردنية جنوباً، لتأمين مرفأ لتصدير النفط الخام والغاز العراقيين، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الأردني.

يذكر ان الأردن بدأ عمليات استكشاف واسعة للغاز في أراضيه استناداً إلى المعطيات التي أشارت إلى إمكانية توافره في مناطق جديدة إضافة إلى المناطق التي تنتج الغاز حالياً، وإن كان بكميات قليلة.

يأتي ذلك فيما تسعى عمّان إلى التغلب على مشكلة ارتفاع فاتورة الطاقة والمستوردات من الغاز الطبيعي من عدة مصادر، والتي تبلغ حوالي 6 مليارات دولار سنوياً.

