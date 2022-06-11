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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كويكب أكبر من هرم خوفو يقترب من الأرض.. في هذا التوقيت

صدى البلد

يقترب كويكب عملاق قدر حجمه بـ حجم الهرم الأكبر بالقرب من كوكب الأرض على مسافة قريبة خلال الأيام المقبلة.

من المتوقع أن يصل الكويكب ، الذي أطلقت عليه وكالة ناسا اسم 2022 GU6 ، مسافة 750 ألف ميل من الأرض غدًا الأحد، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

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استشهدت بحسابات وكالة ناسا ، التي أجراها مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، ويقول العلماء إنه على الرغم من أن هذا نهج قريب نسبيًا ، فلا توجد فرصة لتصادم صخرة الفضاء مع الأرض.

سيطير الكويكب بجوار كوكبنا بثلاثة أضعاف متوسط ​​المسافة بين الأرض والقمر، وستسافر بسرعة حوالي 18000 ميل في الساعة  أو 20 ضعف سرعة الصوت وتسعة أضعاف سرعة.

تشير البيانات إلى أن قطر الكويكب يتراوح بين 216 قدمًا و 492 قدمًا ، مما يجعله أكبر من هرم الجيزة الأكبر الذي يبلغ ارتفاعه 415 قدمًا.

وعلى النقيض من ذلك ، يبلغ ارتفاع نصب واشنطن 554 قدمًا، حتى الآن ، حدد علماء ناسا أكثر من 29000 جسم قريب من الأرض، معظمها كويكبات صغيرة، وتشمل أكثر من مائة مذنبات.

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تُصنف الأجسام القريبة من الأرض التي يبلغ قطرها أكثر من 460 قدمًا وتطير في نطاق 4.6 مليون ميل من الأرض على أنها 'خطرة'.

لكن الخبراء يقولون إن أيًا من هذه الأجسام ليس لديه أي فرصة للتصادم مع الأرض على مدار المائة عام القادمة.

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