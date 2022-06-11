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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. ضبط حاويتي مواد كيمياوية خطرة بميناء أم قصر

العراق
العراق

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية السبت، عن ضبط مواد كيمياوية خطرة مخالفة في ميناء أم قصر. 

وذكر بيان للهيئة، أن "هيئة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة لجميع البضائع في منفذ ميناء أم قصر الأوسط ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من ضبط حاويتين تحتوي (مواد كيمياوية خطرة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة". 
 
وأشار الى أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الأوسط لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”. 

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