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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكي عبدالفتاح: إيهاب جلال الأفضل في مصر.. وأبوجبل يتحمل مسؤولية هدفي إثيوبيا.. وموسيماني لن يقدم جديدا للأهلي (حوار)

زكي عبدالفتاح
زكي عبدالفتاح

أكد زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي نادي لوس أنجلوس الأمريكي، استحقاق إيهاب جلال فرصة تدريب منتخب مصر، مشيرا الى أنه أفضل مدرب خلال العشر سنوات الأخيرة في الدوري المصري. 

وخلال حوار أجراه “صدى البلد” مع زكي عبدالفتاح أكد أن إيهاب جلال أفضل من كيروش وكوبر ويحتاج الوقت لتقديم أفضل أداء ونتيجة مع الفراعنة. 

كما تحدث عن تحمل أبو جبل حارس مرمي منتخب مصر مسؤولية الهدفين في مباراة إثيوبيا الأخيرة.  

هل توافق على فكرة المدرب الوطني من البداية أم الأجنبي أفضل؟

طبعا أوافق علي المدرب المصري ومن رأيي أن إيهاب جلال أحسن مدرب في مصر آخر عشر سنوات ويجب إعطاءه الفرصة كاملة. 

هل يستحق إيهاب جلال الفرصة؟ 

 بالتأكيد إيهاب جلال جاء بعد فترة كان منتخب مصر يلعب بالروح فقط ونلعب كرة دفاعية خالصة، ونعتمد على المرتدات والكرات الثابتة في إحراز أهداف وممكن أي مدرب أقل من العادي أن يطبقها مع المنتخب، لكن الصعب هو عمل منتخب يلعب كرة قدم حقيقية وجميلة لهذا يحتاج إيهاب جلال وقتا والفرصة الكاملة لتحقيق ذلك، هو لعب مباراتين فقط ولا يمكن الحكم عليه .

مع طلبات عودة كيروش.. ما تعليقك؟

كيروش يلعب نفس طريقة كوبر والمدرسة الدفاعية المنظمة، لكن لن يعطي لك كرة متطورة وجميلة بمعنى أنه أي مباراة يلعبها أول ما يأتي في تفكيره هو إنه يصعب المباراة على الخصم، وكما قلت الكرة الدفاعية بمعنىي إن لم أفز لا أنهزم، وأي مدرب عادي استخدامها.

في مباراة إثيوبيا هاجمت الجماهير أبو جبل.. فهل أخطأ في تمركزاته؟ 

قبل مباراة غينيا في مصر، قلت إنه حان الوقت لإعطاء محمد صبحي فرصته لأن الشناوي مصاب وأبو جبل مهزوز منذ بطولة إفريقيا،  وكنا ممكن نكسب حارس دولي صغير  وطبعا الهدفين يشارك أبو جبل في مسؤوليتهما .   

بالرغم من نجاحك في الخارج لماذا لم يتم الاستعانة بك في منتخب مصر؟ 

بالنسبة لي أرفض تماما العمل في مصر من خلال هذه المنظومة غير المحترفة نهائيا، وتدار من الخارج، اللي في الجبلاية كل همهم هو مصالحهم الشخصية .

هل تنصح محمد صلاح بالاستمرار مع ليفربول أم الرحيل ؟ وأي نادٍ تفضل؟ 
محمد صلاح يمتلك الذكاء ليتخذ قرارا في صالحه  واعتقد من رأيي ان ليفربول هو الأنسب له، لكن أي نادي سيذهب له صلاح سأكون من مشجعيه.

خسارة الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا فنيا أم خطأ من اتحاد الكرة؟ 

 خساره الأهلي أولا لم يفعل في المباراة ما يستحق الفوز، لكن إداريا قبل المباراة حدث الفساد بعينه، والفساد من داخل الاتحاد واختفاء الخطاب المرسل من الاتحاد الافريقي لـ الاتحاد المصري، وكما قلت في السابق ان الاختفاء وراءه هاني أبو ريدة لمصالح شخصية مع فوزي لقجع وأصوات انتخابية مشتركه بينهما.

ماذا تحتاج الكرة المصرية للنهوض مجددا؟

الكره المصرية تحتاج أولا الاهتمام بالناشئين وعمل ملاعب صالحة والاستعانة بخبراء أجانب علي مستوى عالٍ جدا لتعليمهم لان المدربين المصريين لهذه الأعمار ليسوا بالمستوى المطلوب ودي من أكبر المشاكل الموجودة في الكرة المصرية. 

هل تلقيت عروضا للتدريب في الدوري المصري مؤخرا؟

زي ما قلت العمل في مصر صعب في وجود هذا الفساد الكروي واتعرض علي ورفضت بشدة.

ما تعليقك على مطالبة البعض بإقالة موسمياني؟

اعتقد ان موسيماني استفاد من الأهلي اكتر من استفادة الأهلي منه، واعتقد انه أعطي كل شي ولا يتبقي له جديد يقدمه وبداية النهاية لأي مدرب أن يخرج للإعلام ويتكلم عن لاعبيه بشكل سيء لأنه أخطر شيء، وهو فعل ذلك وأعتقد الثقة بينه وبين اللاعبين أصبحت غير موجودة.  

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