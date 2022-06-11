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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني عن تبرك أهالي في البحيرة بمياه صرف : تريند وغير حقيقي

بالوعة صرف بالبحيرة
بالوعة صرف بالبحيرة

قال محمد زين الدين عضو مجلس النواب إن بالوعة الصرف التي تبرك بها بعض الاهالي في البحيرة، أمر جديد وتريند وغير حقيقي، ولم نشهده من قبل في المحافظة.

وأضاف  محمد زين الدين  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد ، :" من يقوم بالتبرك بمياه الصرف في بالوعة صرف ليسوا من البحيرة مطلقا ".

وتابع محمد زين الدين :"  فيديو تبرك الأهالي في البحيرة بمياه الصرف مفتعل وليس حقيقي".

وأكمل محمد زين الدين :"  بعض الأشخاص قاموا بافتعال هذه الواقعة  من أجل ايهام الجميع بتبرك اهالي قرية في البحيرة بـ مياه صرف بالوعة ".

ولفت محمد زين الدين :"  البالوعة تتبع أحد مصانع البلاط في البحيرة ولا علاقة لها بأي مسجد مطلقا".
 

بالوعة صرف البحيرة اهالي اخبار التوك شو

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