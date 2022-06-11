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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفع سعره إلى 12 دولارا.. أزمة وطنية في أستراليا بسبب الخس

ارتفع سعره إلى 12
ارتفع سعره إلى 12 دولار.. أزمة وطنية في أستراليا بسبب الخس

بات "الخس" يشكل أزمة وطنية في أستراليا، حيث من المتوقع أن يستمر المواطنون في دفع 12 دولارا مقابل حزمة صغيرة من الخس، بعدما أدت الفيضانات الأخيرة إلى قفزة غيرة مسبوقة في أسعار الفاكهة والخضروات.

 

وازداد سعر رأس الخس بشكل مبالغ فيه، ما دفع سلسلة المطاعم الشهيرة KFC لاستبداله بالملفوف، فيما اجتمع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مع كبار المسؤولين لمناقشة الوضع، ما دفع زعيم يسار الوسط أنتوني ألبانيز لوصف قرار سلسلة مطاعم الوجبات السريعة بأنه "مجنون"، واعتبر مازحا أن الوضع بات يشكل "أزمة" وطنية.

 

ما سبب الأزمة؟

 

تتم زراعة جزء كبير من المحاصيل الشتوية في أستراليا، من الخس إلى البطاطس والبروكلي والفاصوليا والطماطم وغيرها، لا سيما في وادي لوكير الذي غمرته مياه الفيضانات للمرة الثانية خلال شهرين فقط.

 

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة زيادة كبيرة، حيث تضاعفت أسعار بيع الفراولة بالجملة 3 مرات نتيجة لسوء الأحوال الجوية، في حين تضاعفت أسعار التوت الأزرق 4 مرات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل البريطانية.

 

وحسب هيئة AUSVEG الممثلة للمزارعين في أستراليا، فإن الفيضانات واستمرار ارتفاع أسعار البنزين والأسمدة، يعني أن المستهلكين  سيستمرون في دفع المزيد مقابل الغذاء الطازج لمعظم عام 2022، في ظل مكافحة المناطق الزراعية الأخرى لمواكبة زيادة الطلب.

 

وذكرت أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع أو شهور، من أجل إتمام استئناف الإمدادات إلى المستويات المعتادة في هذا الوقت من العام.

 

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الهيئة الاسترالية تأكيده أن الوضع انعكس على الأسعار في المتاجر، لذلك يدفع المواطن في أستراليا 12 دولارا مقابل رأس الخس، موضحا أن الوضع امتد إلى معظم أنحاء البلاد وليس فقط في منطقة كوينزلاند.

 

ومن المتوقع يؤدي الوضع الحالي في البلاد إلى تفاقم التضخم، ما يعني ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات في الأشهر المقبلة.

 

والأسبوع الماضي، ازداد سعر رأس خس الأيسبرج "الجليدي" من دولارين إلى نحو 8 دولارات في سيدني وملبورن، بما يعني ارتفاعه بنسبة تصل إلى 300 %.

وقبل أن تضرب الفيضانات الساحل الشمالي لأستراليا مجددا خلال مايو الماضي، وصل تضخم أسعار الغذاء في البلاد إلى أسوأ مستوياته منذ عام 2011.

لكن يبدو أن الوضع لا يدعو للتفاؤل، حيث دعا المحللون المواطنين في أستراليا للاستعداد لمزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، في ظل تزايد تكاليف النقل واضطرابات سلاسل التوريد، ما  يدفع المزارعين لرفع سعر المحصول الذي يتناقص بسبب الفيضانات.

واتخذت الأزمة صدى واسعا في البلاد بعدما أبغت مطاعم KFC العملاء الأستراليين أنها ستخفض الاعتماد على الخس في منتجاتها لصالح مزيج يجمع بالتساوي بين الخس والملفوف.

وقالت الشركة إن أسعار الخس المرتفعة، دفعتها لاستبداله في جميع المنتجات التي تقدمها بأستراليا، ما أثار غضب الزبائن.

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