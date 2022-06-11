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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت علم إنجلترا...

بعد تجنيسه.. محمد الشوربجي يخسر نهائي بطولة موريشيوس للاسكواش

الشوربجي
الشوربجي

خسر الإنجليزي محمد الشوربجي، نهائي بطولة موريشيوس المفتوحة للإسكواش أمام نظيره البيروفي دييجو إلياس، بنتيجة 3-0.

واستضافت جزيرة جراند باي بموريشيوس، البطولة في الفترة من 7 وحتى 11 يونيو الجاري، بمجموع جوائز يقدر بـ110 ألاف دولار أمريكي.

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وصعد محمد الشوربجي، إلى نهائي بطولة موريشيوس المفتوحة للإسكواش بعد فوزه على طارق مؤمن لاعب منتخب مصر بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 57 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (11-7)، (11-5)، (14-12). 

وشهدت هذه البطولة أول مشاركة لمحمد الشوربجي المصنف الثالث عالميًا تحت العلم الإنجليزي.

محمد الشوربجي للإسكواش الشوربجي طارق مؤمن منتخب مصر

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