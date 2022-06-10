بعد تجنيسه.. محمد الشوربجي يهزم بطل مصر ويصعد لنهائي بطولة موريشيوس للإسكواش

صعد محمد الشوربجي، إلى نهائي بطولة موريشيوس المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها جزيرة جراند باي ب موريشيوس، في الفترة من 7 وحتى 11 يونيو الجاري، بمجموع جوائز يقدر بـ110 ألاف دولار أمريكي.

واستطاع الشوربجي التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طارق مؤمن لاعب منتخب مصر بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 57 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (11-7)، (11-5)، (14-12).

ويلتقي الشوربجي مع البيروفي دييجو إلياس بدور النهائي والمقرر اقامته غدًا، واستطاع دييجو إلياس التأهل لدور النهائي بعد فوزه على النيوزيلاندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة.

وتشهد هذه البطولة أول مشاركة لمحمد الشوربجي المصنف الثالث عالميًا تحت العلم الإنجليزي.