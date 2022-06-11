نشرة أخبار البلد.. الخدمة لازم توصل للمواطن بصورة احترافية.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للدقهلية وأبرز التصريحات

حرصا منا على تقديم نشرة لأهم أخبار اليوم يقدم موقع صدى البلد تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في الدقهلية وأهم تصريحات رئيس الوزراء على مدار اليوم ومرافقوه ومسئولو حياة كريمة بالمحافظة وغليكم التفاصيل..

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع توسعة محطة تنقية المياه شربين بمحافظة الدقهلية ، ورافقه وزير التنمية المحلية و محافظ الدقهلية ، وراندا المنشاوي مساعد رئيس الوزراء ، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه وعدد من المسئولين

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع التي تنفذه العيئة الهندسية والذي يعمل لرفع كفاءة محطة المياه مشيرا الى انه تم تنفيذ ٥٨.٦٪؜ من المشروع حتي الان ، وطالب مدبولي بسرعة الانتهاء منه في الوقت المحدد له .

تفقد مدبولي مقر وحدة طب الأسرة بقرية الحصص بمحافظة الدقهلية، حيث رافقه خلال الزيارة وزير التنمية المحلية و محافظ الدقهلية والدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة .

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع الذي شمل احلال الوحدة بالكامل بتكلفة ٦ ملايين جنيه ، كما تعرف مدبولي على مكونات الوحدة من عيادات و صيداليات ، مشيدا بما تم انجازه في الوحدة .

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ومدرستي الحصص الإعدادية والابتدائية بقرية الحصص بمحافظة الدقهلية ،مترجلا ورافق وزير التنمية المحلية و محافظ الدقهلية واحمد السبكي مساعد وزير الصحة.

واستمع مدبولي لسرح حول مشروع حياة كريمة بالمدرستين و المجمعات الخدمية واشاد بما تم الانتهاء منهم.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع توسعة محطة تنقية المياه شربين بمحافظة الدقهلية ، ورافقه وزير التنمية المحلية و محافظ الدقهلية ، وراندا المنشاوي مساعد رئيس الوزراء ، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه وعدد من المسئولين.

وأعرب عن سعادته بوجوده في الدقهلية لتفقد مشروعات حياة كريمة لافتا إلى أن المشروعات جزء من المرحلة الأولي للمشروعات في المحافظة وأوضح أنه تم الانتهاء من ٩٥٪؜ من المشروعات في قرية الحصص .

وأضاف مدبولي -خلال تصريحاته على هامش زياراته لمحافظة الدقهلية- أن شبكة الغاز بالكامل دخلت في القرية والاتصالات وكابلات الفايبر ،مشيرا الى أن كل المشروعات تعمل في البرنامج الزمني المحدد لها ، مشيرا الى ان جميع الخدمات مربوطة بالعاصمة الادارية لانها إليكترونية مشيرا الي أن هذا ما سيتم في جميع القري والمراكز الجمهورية .

وأشار مدبولي إلى أن هدف المشروعات تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبرغم من جميع التحديات الا ان هذا المشروع على أولويات الدولة و مستمر العمل بالمشروع طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي في كل المحافظات، لافتا ان نسب التنفيذ بالمحافظة وصل ٨٣.٣٪؜ وسوف سيتممل بالكامل خلال العام الحالي مؤكدا انه حين يكتمل المشروع في جميع المحافظات سوف يتم حياة كريمة ونقلة حقيقة ل ٦٠ مليون مواطن في الريف.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيارة لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"، ويرافقه في الجولة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ونائبه الدكتور هيثم الشيخ، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، ومسئولو الهيئة الهندسية.

كما رافق رئيس الوزراء في الجولة كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من قيادات المحافظة.

تفقد أيضا مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الحصص التابعة لمركز شربين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقبيل تفقده وحدة طب الأسرة، ترجل رئيس الوزراء ومرافقوه في شوارع القرية، حيث صافح الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الأهالي الذين رحبوا به وعبروا عن سعادتهم لحرص رئيس الجمهورية والحكومة على متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في مواقع العمل، مؤكدين أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الدولة بتطوير حياتهم، وهو ما أكده رئيس الوزراء من أنه يتواجد اليوم في قريتهم ليتابع عن قرب موقف المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين، وهذا تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تجول رئيس الوزراء ومرافقوه في عدد من الفصول والمعامل بمشروع رفع كفاءة مدرسة الحصص الإعدادية، الذي تنفذه هيئة الأبنية التعليمية، وتم الانتهاء منه بالكامل، وتضم المدرسة ٩ فصول، وتستوعب ٣٨٠ طالبا، وتم تسليمها لمديرية التربية والتعليم.

كما تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الحصص الابتدائية، حيث استمع إلى شرح من اللواء يسرى عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، الذي أوضح أن المدرسة بعد أعمال التطوير ستضم 12 فصلا تخدم 598 طالبا. وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي المسرح وحجرة المدرسين والفصول والمكتبة.



عبر رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد على أرض محافظة الدقهلية وتحديدا في مركز شربين، بصحبة وزير التنمية المحلية، ومحافظ الدقهلية، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كمرحلة أولى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قرية الحصص التابعة لمركز شربين تعد من القرى التي تشهد تقدما ملحوظا، حيث تخطت نسب الإنجاز 95% .

كما تفقد المشروعات بقرية "الحصص" التابعة لمركز شربين، الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية وكذا مجمع الخدمات الزراعية بالقرية.

وتوجه مدبولي ومرافقوه لمتابعة أعمال إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي.

وأشار اللواء أشرف حسني مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن مشروع إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي يتبع قطاع التضامن الاجتماعي وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، الذي يشمل 11 مشروعا تم البدء في تنفيذها بمتوسط نسبة تنفيذ تبلغ 96.5 %، تشمل إقامة 5 منشآت جديدة ورفع كفاءة 6 منشآت أخرى.

توجه رئيس الوزراء، ومرافقوه لمتابعة أعمال إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في مركز شربين،.

وقال اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي، يتبع قطاع التضامن الاجتماعي، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، الذي يشمل 11 مشروعا تم البدء في تنفيذها بمتوسط نسبة تنفيذ تبلغ 96.5 %، تشمل إقامة 5 منشآت جديدة ورفع كفاءة 6 منشآت أخرى.

حرص مدبولي، خلال زيارته على تفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركز شربين، على متابعة أعمال تنفيذ مشروع كباري شربين، التابع لوزارة النقل، على الرغم من أن المشروع لم يكن مدرجا في الزيارة.

وفاجأ رئيس الوزراء مرافقيه بطلب النزول من الأتوبيس المخصص للزيارة لتفقد المشروع.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات تشمل مشروع إحلال وتجديد كوبري الدبوسي، ونقطة إسعاف، مشروع تبطين الترع، في إطار تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمركز شربين.

وقال اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن قطاع الطرق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركز شربين يشمل 26 مشروعا، موضحا أنه تم الانتهاء من مشروع بقرية الحصص، وجار البدء في تنفيذ باقى المشروعات فور الانتهاء من أعمال البنية التحتية، التي تشمل أعمال المياه والصرف الصحي، والغاز، والتليفونات، وغيرها.

قال مسئول تنفيذ المشروعات بالهيئة الهندسية أن مشروعات حياة كريمة تنفذ في ٢٦ قرية بمركز شربين وتخدم ٥٠٠ ألف نسمة لافتا ان اجمالي المشروعات ٢٣٧ مشروع المياه والصرف الصحي والصحة والشباب والتضامن والتنمية المحلية والري والزراعة والكهرباء ورصف الطرق .

وحول الموقف التنفيذي للمشروعات قال انه تم البدء في ٢١٢ مشروع ،وتم الانتهاء من ١٤٦ مشروعا في جميع المراكز بالمخافظة .