لماذا التعريفة الجمركية مهمة لمصر.. مستشار وزير المالية يجيب

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لمصلحة الجمارك، إن التعريفة الجمركية أحد الأدوات المهمة التي تبنى عليها الدول جزء من اقتصادها.

وأكد "عبدالعزيز" في حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" أن التعريفة الجمركية مهمة بالنسبة لمصر لا سيما أنه من 60 لـ 65 % من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

وزير المالية

وأوضح مستشار وزير المالية لمصلحة الجمارك أن التعريفة الجمركية التي صدرت خلال الأيام الماضية تتمركز حول 3 محاور منها أن منظمة الجمارك العالمية تحدثها كل 5 سنوات، وتعمل بالتحديثات الدول الأعضاء

وتابع، أول فلسفة في التعريفة الجمركية هو التزام مصر بتحديث التعريفة الجمركية كل 5 أعوام، ومعرفة متطلبات الصناعة الوطنية في المرحلة الحالية في ظل حماية متوازنة تقوم بها التعريفة الجمركية.

وأكد مستشار وزير المالية لمصلحة الجمارك أن تعديل التعريفة الجمركية يتم لتحفيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمار.