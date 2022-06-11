‏إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع توك توك مع آخر بجوار محلج ايتاي البارود بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرّر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد باستقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وآخر بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل " أماني نصر محمد السيد 18 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، تهاني نصر محمد 34 سنة مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، ياسين ذكي عاطف 4 سنوات مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الذراع اليسرى، نعيمة نصر محمد 29 سنة مصابة بكدمات وجروح قطعية في الساق وكسر في الساق اليمنى، آدم هيثم عاطف 7 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة وكسر في الحوض، معاذ نصر محمد 14 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وجميعهم مقيمين بقرية شبرا النونة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.