تنمّر على شيرين .. وياسمين عز مدافعة : التخن مش عيب |فيديو

في حلقة جديدة من برنامج كلام الناس للاعلامية ياسمين عز المذاع على قناة ام بي سي مصر ؛ تحدثت ياسمين عن المطربة شيرين عبد الوهاب وقامت بتحيتها لأنها متواجدة مع جمهورها على إنستجرام وإجابتها بكل عفوية عن جمهورها في أي سؤال.

أضافت ياسمين عز أن المطربة شيرين عبد الوهاب هناك بعض الأسئله التي توجه لها تكون قاسية وصعبة وأخرى تافهه ؛ وعلقت ياسمين بأن شيرين قالت لجمهورها أنها ندمانه على حلاقة شعرها وعبرت شيرين عن حبها لمحمد صلاح بمقولة هو خط أحمر بالنسبة لها وأنه يطمئن عليها بشكل مستمر .

وتابعت ياسمين أن هناك بعض الأسئله المحرجة لشيرين من بعض الجمهور فقامت إحدى متابعيها بسؤال شيرين أن وزنها زاد لدرجة أنها أصبحت شكل الحامل فأجابتها شيرين بكل عفوية وقالت لها عندك حق أنا عندي مشاكل في القولون وبكتيريا حلزونيه وإلتهاب في الاثنى عشر وبتعالج منهم؛ قائلة " التخن مش عيب ومحدش يعرف ظروف واوجاع حد".