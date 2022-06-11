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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زعتر: شركات التمويل الاستهلاكي تمتص التضخم

سعيد زعتر
سعيد زعتر

قال سعيد زعتر  رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والرئيس التنفيذي لكونتكت  المالية القابضة أن حجم التمويل الاستهلاكي يتزايد  مع نموه وتطوره في السوق مبيناً أن العلاقة طردية بين إرتفاع معدلات التضخم وبين الشروع في التمويل الاستهلاكي  كون تلك الشركات دورها مهم في أوقات ارتفاع الأسعار والتخضم  تابع  خلال مداخلة " عبر   برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON": دورها مهم في امتصاص التضخم عبر آلية التقسيط ".

واصل :  شركات التمويل الاستهلاكي ترتبط إرتباط كلي وجزئي  بأسعار الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي  حيث على أساس  تلكم الفائدة  تقوم تلك الشركات بالاقتراض  من البنوك  ومن ثم إقراض العملاء بأسعار فائدة متباينة وفقاً لعوامل المخاطرة المختلفة " .

ولفت زعتر إلى أن الشركات تدرس العملاء بشكل جيد وتمنح العميل وفقاً لجدراته الائتمانية وقدرته على السداد وفي ذات الوقت على تعاون تام وكامل مع شركة " أي سكور " للاستعلام الائتماني  ومن خلالها يتم قراءة تاريخ  العميل في السداد  حيث يجرب تصنيف العميل ".

وأوضح أن شركات التمويل الاستهلاكي  في باديء نشاطها يكون عبر التمويل الذاتي ومع زيادة نموها  تعمد إلى الاقتراض البنكي   ثم تصل  إلى مرحلة إصدار السندات أو الصكوك لاعادة التمويل".

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