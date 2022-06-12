الجيل: رؤية من 4 محاور يطرحها الحزب خلال الحوار الوطنى

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن ما تم اتخاذه بشأن الحوار الوطني من إجراءات أمر مبشر للغاية.

وأضاف الشهابى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، إن حزب الجيل يمتلك رؤى لكافة قضايا الوطن عملت عليها اللجان النوعية بالحزب، معقبا:" الرؤى تتكون من 4 محاور هي: محور سياسي، ومحور اقتصادي، ومحور ثقافي وفني وتعليمي، ومحور اجتماعي".

ضياء رشوان

وأشاد ناجى الشهابى، بأختيار ضياء رشوان منسقا عام للحوار الوطنى، معقبا:" نثق فى قدرته تماما".

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن كافة الاحزاب السياسية، توافقت ورحبت باختيار ضياء رشوان منسقا عاما و اختيار المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس، رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني.

وقال الشهابى إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لم تكن مفاجأة لي معقبا: "كنت أتوقع أنه سيأتي اليوم الذي نجلس معا فيه لكي نناقش أمور الوطن".