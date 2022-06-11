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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نورا شعيشع: سعيدة بالمشاركة في الثمانية وفخورة بالعمل مع خيرى بشارة

نورا شعيشع
نورا شعيشع

عبرت الفنانة نورا شعيشع عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الثمانية"  تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وإخراج أحمد مدحت وبطولة آسر ياسين وخالد الصاوى الذي يعرض حاليا على منصة شاهد.

وقالت نورا أنها سعيدة باختيار المخرج أحمد مدحت لها في عمل فني ضخم يضيف لها كثيرا وحقق النجاح الجماهيري والنقدي منذ أولى حلقاته.

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وكانت نورا شعيشع، شاركت  في عدة أعمال منها زي الشمس وفي الحب والحياة نمرة اتنين ورق التوت وصرحت بامتنانها لتواجدها في أعمال لبعض من أهم المخرجين في الوطن العربي منهم كامله ابو ذكري وهاني خليفة وسامح عبدالعزيز وحسام علي.

ومن الأعمال المهمة مشاركتها  في الفيلم القصير " يوم الحداد الوطني في المكسيك "  للمخرج الكبير خيري بشارة والذي عرض على منصة  نتفليكس ضمن مجموعة " في الحب.. والحياة  "  وحقق نجاحا كبيرا.

وعبرت عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع مخرج في حجم وقيمة خيري بشارة لما يملكه من تاريخ سينمائي استثنائي.

وتصور نورا شعيشع  حاليا دورها في فيلم القاهرة – مكة بطولة منى زكي ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

الثمانية نورا شعيشع الفنانة نورا شعيشع المكسيك أحمد مدحت المخرج أحمد مدحت

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