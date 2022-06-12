ميار الببلاوي: ابني بيموت بين ايدي وعنده امتحان الصبح وحرارته 40

أعلنت الإعلامية والفنانة ميار الببلاوي عبر حسابها التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعرض نجلها لأزمة صحية.

وكتبت ميار الببلاوي : «إيه ده، إيه الدنيا دي، إيه الناس دي، الواحد عايش في كوكب لوحده ملهوش حد، ولا يفرق مع حد كله بيقول يالا نفسىي، ولو ليه مصلحة عندك يعملك نفسه مروحة، ولو ملوش متلزموش، دي كلمة ست طيبة لقتني ببكي في المسجد بتاع المقابر وقالت لي دموعك غالية وفريها الجايات كتير، والله استغربت كلامها وكأنها بتأهلنى للي جاي».

تابعت:" النهارده ابنى من الصبح بيموت بين ايدى بيرجع وبيتلوى من المغص ودكاترة داخله ومحاليل وحقن وادوية وبكره امتحانه الصبح لانه فى بكالريوس ودى اخر مادة طبعا كده خلاص مفيش امل الا بمعجزة من عند ربنا لانه رايح راس فى راس والسخونيه ٤٠".

اختتمت :" الاقى حد حقير كلمنى وبحكيله ان ابنى تعبان وبيموت من المغص وبيصرخ يطلب الطلب الى هو عاوزه ويقفل عاوزه اقول الله مايحوج حد لحد بس بعد الضنى مفيش اعز منه وكده حلو اوى".



ميار الببلاوي تتعرض لكسر في القدم:

واعلنت الفنانة ميار الببلاوي -عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن اصابتها في قدمها، وعدم قدرتها على السير والحركة.

وكتبت ميار الببلاوي، في منشورها عبر فيسبوك: «لله الأمر من قبل ومن بعد، رجلي وأنا خارجة من القناة اتلوت وشكلها اتكسرت، ورمت وازرقت والألم لا يحتمل، المشكلة مش قادرة أحركها ووش رجلي كأنه نار، حد يعرف أعمل إيه النهارده الجمعة ودكتوري في الساحل راجع بكرة بالليل».