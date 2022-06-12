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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقل نجلها للمستشفى.. ريهام سعيد : صديقي الوحيد في الحياة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

كشفت  الإعلامية ريهام سعيد عن تعرض ابنها الأصغر لوعكة صحية دخل على إثرها الي المستشفي .

ونشرت ريهام سعيد  عبر  ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورة لابنها داخل المستشفى، وعلقت قائلة: «كل شيء ليا، صديقي الوحيد في الحياة».

ريهام سعيد في مسلسل انحراف:

وشاركت ريهام سعيد في السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل انحراف، والذي تدور أحداثه حول مجموعة قصص حقيقية عن طبيبة نفسية تلتقي بأشخاص تحاول ان تقوم سلوكهم في الحياه

مسلسل انحراف من بطولة الفنانة روجينا وأحمد صفوت وويزو، ويظهر عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ريهام سعيد الاعلامية ريهام سعيد ستورى انحراف

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