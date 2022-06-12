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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مديرة مرصد التطرف: والدي رسم علماء الأزهر بيديه ونفسي أكمل مسيرته

مدير مرصد الأزهر
مدير مرصد الأزهر في حوار لصدى البلد

عبرت الدكتورة ريهام سلامة، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إحدى القيادات النسائية الجديدة ، بمشيخة الأزهر، والتي صدر لها قرار بتكليفها بإدارة مرصد الأزهر، عن أمنيتها في حياتها العملية.

وقالت ريهام سلامة، في حوار لصدى البلد: أتمنى أن أترك أثرا يذكر لي ولوالدي الذي توفاه الله منذ شهرين ، فأكون خير خلف لخير سلف، فوالدي الدكتور عبدالله سلامة كان عالما بالأزهر الشريف، وأستاذا في كلية أصول الدين وكان فنانا، تمكن من رسم كل صور علماء الأزهر الشريف، ومعلقة هذه الصور في قاعة الإمام محمد عبده.

وتابعت: أسعى أن أترك نفس الأثر الذي تركه والدي والسمعة الطيبة من خلال مهام عملي المكلفة به في مرصد الأزهر، والوصول به إلى العالمية .

وأوضحت، أنها تمارس عملها كأستاذة للغة الأردية في كلية الدراسات الإنسانية لجامعة الأزهر، بجانب عملها في مرصد الأزهر، فمهمة التدريس لها مكان كبيرة في قلبها ويكفيني فخرا أن أرى لمعة الفرح على وجوه الطالبات في الكلية بعد انتهاء الشرح وتوصيل المعلومة الكاملة لهن.

الدكتورة ريهام سلامة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف القيادات النسائية الجديدة مشيخة الأزهر الدكتور عبدالله سلامة كلية أصول الدين

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