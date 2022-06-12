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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1069 مواطنا بالمجان في قافلة طبية بدمياط

صدى البلد

أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية الدبوسى والطوخى بمركز كفر سعد استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، لتأتى استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وذلك وفقًا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، ، تلقت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا حول نتائج القافلة المُنفذة بقرية الدبوسى و الطوخي ،حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٠٦٩ مواطن ، كما تم تحويل ٢٤حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات،  هذا إلى جانب إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد١١ حالة،  وإجراء ٤٨٢ تحليل معملى ، وكذلك فحص ٢٧ حالة بالأشعة،  و الكشف على ٣٥ حالة بالسونار...

فيما وقد أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة و صيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان،  كما يتم دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة و الأطقم الطبية لتقديم افضل خدمة علاجية للمواطنين..

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