برفقة صديقاتها.. أحدث ظهور لريهام سعيد عبر إنستجرام

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام سعيد في الصورة برفقة صديقاتها ، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن تأثرت الإعلامية ريهام سعيد، عند حديثها عن أبنائها لتقول “ابنائي هم عائلتي، وهما الحب كله وهما الوحيدين اللي عمرهم لا ظلمونى ولا اذوني وبخاف في مشكلة من المشاكل أنه مشوفهومش وده السبب اللى خلانى اعتزل الفن”.

وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “النهار”، أنه ممكن واحد ممكن يعملى مشكلة تخليهوم مشوفهومش تانى".