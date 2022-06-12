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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشدد 5 سنوات للمتهمين بخطف ميكانيكى والتعدى عليه وحرقه بالقليوبية

محكمة
محكمة


قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لـ 4 متهمين مقيمين دائرة قسم شرطة قليوب، لاتهامهم بخطف شخص والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بحرق أكياس بلاستيكية على جسده  بمقابر قليوب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12007 لسنة 2020 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2906 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهين "هانى م ف"، 42 سنة، تاجر، و"أحمد م ف"، 32 سنة، تاجر، و"محمد س إ"، 28 سنة، سائق، و"مجدى ه م"، 19 سنة، عامل، خطفوا المجنى عليه "أحمد م ر"، 19 سنة، ميكانيكي، وذلك بطريق التحيل والإكراه، بأن استدرجه الرابع، حيلة مدعيا رغبته في لقائه متربصا باقى المتهمين له في المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن أبصروا المجنى عليه حتى قاموا بتكبيله تمهيدا لارتكاب جرائمهم التالية، بأن تعدوا على المجنى عليه بالضرب باستخدام "عصا خشبية" محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، ثم قاموا بتعذيبه بحرق أكياس بلاستيكية على جسده فأحدثوا ما به من إصابات، ثم قام المتهم الرابع بالتعدى عليه وقاموا بتصويره واحتجزوه لمدة يومان.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين احتجزوا المجنى عليه دون أمر من أحد الحاكم المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن تحفظوا عليه لمدة يومان بالمقابر وواصلوا تعذيبه حتى أطلقوا سراحه فيما بعد.

القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة المشدد المجني عليه

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