عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القائمة النهائية لمنتخب مصر ببطولة إفريقيا للسلاح

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري للسلاح عن اسماء القائمة النهائية المشاركة ببطولة إفريقيا للرجال والسيدات، والتي تقام داخل الصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدنية كازابلانكا المغربية في الفترة من 15 حتى 19 يونيو الجاري.

وتضم البعثة كل من أعضاء مجلس الإدارة خالد كابش وميرفت حسنين رؤساء البعثة، ومحمد إسماعيل وغادة عاطف تأهيل بدني وإصابات ملاعب، وأيمن غنيم إداري البعثة، والحكمان أحمد عمرو ومصطفى المعتز، سيد سامي مدير فني منتخب سلاح سيف المبارزة، وشريف البكري مدير فني منتخب سلاح السيف، ومدربين الأسلحة المختلفة خالد بوهديمة ومصطفى نهاد ومؤمن مجدي وحسام طلعت.

قائمة اللاعبين واللاعبات  

وتضم قائمة سلاح سيف المبارزة رجال كلا من: "محمد السيد، أحمد السيد، محمد ياسين، أحمد السكري"، أما سيدات: "ناردين إيهاب، آية شريف، شرويت جابر، منةالله هاني".

كما جاءت قائمة منتخب سلاح الشيش رجال وسيدات كالتالي، أولاً قائمة الرجال:" علاء أبو القاسم، محمد حمزة، محمد عصام، محمد حسن"، ثانيًا السيدات:" يارا الشرقاوي، نهى هاني، نورا منير، مريم الزهيري"، بقيادة مصطفى نهاد ومؤمن مجدي مدربين المنتخب.

وأخيرًا ضمت قائمة سلاح السيف رجال وسيدات كل من: "محمد عامر، زياد السيسي، أدهم معتز، مدحت معتز، ندي حافظ، سارة شومان، مريم الدغيدي، زينة اشرف"، ويقود المنتخب فنيا حسام طلعت مدرب وشريف البكري المدير الفني للمنتخب.

الجدير بالذكر أن مصر هي حاملة اللقب النسخة الأخيرة ببطولة إفريقيا والتي اقيمت عام 2019, وذلك برصيد 6 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد

ترشيحاتنا

حملة للشرطة والجيش.. ضبط 25 مزرعة بانجو وأفيون على 22 فدان بسيناء

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يعلنون التوصل لاتفاق لمواجهة تهديدات بيونج يانج

الأحوال المدنية: استخراج 47 ألف بطاقة وإصدار مميكن.. ومأموريات لـ7 حالات إنسانية

موعد صيام الأيام البيض من شهر ذي القعدة.. دار الإفتاء تحددها

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

لن تستخدمها أولاً.. الصين تكشف عن تقدم كبير في تطوير أسلحة نووية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

فيديو

بالصدفة.. بلقيس فتحي ترقص في فرح شعبي بالقاهرة مع أم العروسة|فيديو

عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلا فى السعودية .. 24 يونيو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ