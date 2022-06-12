ممثل الوكالة المصرية للتنمية: أفريقيا لها أولوية مطلقة في برامج التعاون والأنشطة

قالت المستشارة علياء أبو النجا، ممثلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إن الوكالة تضع بناء القدرات والتدريب والتأهيل للكوادر الأفريقية على رأس أولوياتها.

وأضافت المستشارة علياء أبو النجا، خلال افتتاح البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية اليوم، الأحد، أن الوكالة تعمل في ٣ قارات بالعالم ولديها برامج في حوالي ٨٠ دولة، مشيرةً إلى أن قارة أفريقيا لها أولوية مطلقة وقصوى في برامج التعاون والأنشطة التي تتيحها الوكالة المصرية.

وأوضحت المستشارة علياء أبوالنجا أن الوكالة تعمل في ٤ مجالات رئيسية، أولها مجال المنح الدراسية للطلاب الأفارقة في مجالات الطب والهندسية والاقتصاد والعلوم السياسية، وهناك حوالي ٥٧ طالبا أفريقيا يتواجدون الآن بالقاهرة في منح دراسية.

وأكدت أن المحور الثاني يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية للدول الأفريقية في أوقات الجوائح والزلازل ومكافحة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن المحور الثالث يتمثل في إرسال الخبراء المصريين في مجالات الطب والاستراتيجية ومدرسي لغة عربية، كما أن هناك مستشفيات مصرية في عدد من دول القارة من بينها الجابون وبروندي، وقريبا سيتم إنشاء مستشفيى في سيراليون.

وذكرت المستشارة علياء أبو النجا أن المحور الرابع خاص ببناء القدرات والذي توليه الوكالة أهمية قصوى للأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأفريقية وتتطلب منا جميعا التعاون.

ونوهت ممثلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى أن الدورة التدريبية ستشهد عددا من المحاضرات في موضوعات مهمة مثل إدارة المياه ووقف الهدر الغذائي والتجربة المصرية في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهم ملايين الأسر المصرية في قرى الريف المصري.

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