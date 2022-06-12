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رئيس التحرير
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الشاعر حسن عامر: الدكتور محمد أبوالفضل بدران أول من اكتشف موهبتي |شاهد

الشاعر حسن عامر
الشاعر حسن عامر

قال الشاعر حسن عامر، الفائز بجائزة الدولة التشجيعية فى الشعر، إن الدكتور محمد أبو الفضل بدران كان من أشد الداعمين له وهو من اكتشف موهبتي الشعر منذ دراستي فى جامعة جنوب الوادى.

وأضاف “عامر”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أن جائزة الدولة التشجيعية التي حصدها مؤخرا كانت عن ديوان بعنوان" كالذى جرب الطريق".

فى سياق أخر، قالت الدكتورة هالة رشاد أحمد محمود، أستاذ باحث بكلية العلوم جامعة عين شمس، الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم "العلوم الكيميائية"، إنها حصلت على الجائزة في مجالات الصناعة والبيئة لاستخدام الوقود الحفري ومجالات الطاقة المتجددة.

كان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 179،  برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، أعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا، وبلغ العدد الإجمالي للجوائز 68 جائزة.

وأضافت "رشاد" لـ “صدى البلد”، أن هذه هي المرة الأولى التي تحصل بها على جائزة الدولة التشجيعية، مشيرة إلى أن الدعم معنوي للجائزة كبير جدا، وأن القيمة المادية للجائزة جيدة وليست هي ما يسعى إليه الباحث، لافتة إلى أن الباحثين أصبحوا يحصلون على دعم كبير لتنفيذ أبحاثهم ومواصلة العمل من خلال المشروعات الداعمة للبحث العلمي والمنح.

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ58 عالمًا بإجمالي 5 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتي تبلغ حوالي 2 مليون جنيه مصرى، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي جوائز الرواد والمرأة لعام 2021 بإجمالي مايقرب من مليون و440 ألف جنيه مصرى، حيث مُنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين ومُنحت أيضاَ جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 7 فائزات.

ائزة الدولة التشجيعية الشعر محمد أبو الفضل جبران جامعة جنوب الوادي

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