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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات في 6 كليات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس  جامعة بنها انتظام سير امتحانات نهاية العام بكليات الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإعداد جميع الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الموسعة التى قام بها رئيس الجامعة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الطب البيطري، والزراعة، والتربية الرياضية، والطب البشرى بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، والهندسة ببنها، والعلوم.

واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد الدكتور جمال سوسة خلال جولته بالجهود المبذولة فى الكليات والتجهيزات والاستعدادات اللازمة للامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم. 

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور السيد علي، عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبو سالم، عميد كلية العلوم، والدكتورة أماني عباس، عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور محمود الزعبلاوى، القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد جودة، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الفتاح، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

من ناحية أخرى، وعلى هامش جولة الامتحانات، تفقد رئيس الجامعة مزرعة كلية الطب البيطري للإنتاج الحيوانى، وشدد على ضرورة  التوسع فى الإنتاج واستغلال المساحات الموجودة بالكلية على أكمل وجه بشكل يسمح بزيادة المنتجات التى تتميز بها وطرحها فى الأسواق ومنافذ الجامعة بمشتهر وبنها، بأسعار مخفضة وبجودة عالية لخدمة المجتمع المحيط، وذلك تأكيدًا لتعزيز دور الجامعة المجتمعى وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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