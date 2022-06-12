مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بالرياح التوفيقي بالقليوبية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب ثالث، فى انقلاب سيارة ملاكى بالرياح التوفيقى بطوخ فى القليوبية وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ لانتشال السيارة وجثث المتوفين ونقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بانقلاب سيارة بالرياح التوفيقى بطوخ ووجود مصابين، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية وتبين من المعاينة سقوط سيارة ملاكى رقم ٨٤٥٣ ب ل س عند مدخل قرية كفر الفقهاء على الرياح التوفيقى بطوخ، وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد ي ف" و"سامح ع ع" وإصابة "أيمن أ. ن"، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.