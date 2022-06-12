عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوي: تطبيق العقوبات على المتخلفين عن دفع أقساط التصالح في مخالفات البناء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ان من تقدم للتصالح علي مخالفات البناء وقام بدفع قسط واحد ولم يستكمل باقي الأقساط فسيتم اعتباره غير جاد وسيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بقانون التصالح.

وأوضح في تصريحات خاصة لصدي البلد،ان الدولة ستعطي فرصة ثانية للمتخلفين عن التقديم للتصالح علي مخالفات البناء ولكن برؤية جديدة وتشريع جديد او استكمال للتشريع الحالي الخاص بالتصالح علي مخالفات البناء .

وأشار إلى أن هناك قانونا جديدا للتصالح علي مخالفات البناء أو استكمال للقانون الحالي، للحالات التي لم تتمكن من التصالح علي مخالفات البناء .

وأكد شعراوي أن التشريع الجديد الخاص بمخالفات البناء، سيضم العديد من التسهيلات للحالات التي لم تتمكن من التقديم ، و سيتفادي سلبيات القانون الحالي.

وأضاف في تصريحات خاصة على هامش افتتاح للدورة التدريبية الثانية للقيادات الافريقية  انه تم الموافقه من قبل مجلس الوزراء علي القانون الجديد وتم احالته لمجلس النواب لمناقشته.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالعمل على دعم جهود جميع الدول الأفريقية الشقيقة في مسيرة التنمية والبناء .

 وقال وزير التنمية المحلية إن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية تعطى أولوية قصوى لمساندة دول القارة في كافة المجالات التنموية وتوفير قدرات وإمكانيات مصر المختلفة لتحقيق الرخاء والتقدم للشعوب الأفريقية مع الاهتمام المستمر ببناء القدرات والتدريب للكوادر فى العديد من المجالات.

جاء ذلك في  افتتاحه الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية بالقاهرة فى مجال التنمية المحلية واللامركزية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية ، ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة 10 أيام 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية هي ( بوركينا فاسو - الجابون - بوروندي - جنوب السودان - غينيا الاستوائية- سيراليون - الكاميرون - الكونغو برازافيل - جزر القمر - توجو - تشاد - مالاوي - سيشل - جيبوتي - زامبيا - الكونغو الديموقراطية- موريتانيا) .

شعراوى المتخلفين اقساط التصالح مخالفات البناء التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

موضوعات متعلقة

لمن لم يتمكن من التقديم.. شعراوي: هناك قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء 

شعراوي لـ صدى البلد: قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء لتفادي السلبيات

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: زلة لسان بوش بشأن أوكرانيا تفضح نفاق أمريكا

شعراوي: تطبيق العقوبات على المتخلفين عن دفع أقساط التصالح في مخالفات البناء

أوكرانيا تعلن إقامة مسارين لتصدير القمح والحبوب لتجنب أزمة غذاء عالمية

حكم قاسٍ في قضية اغتصاب كريستيانو رونالدو لامرأة في نيفادا

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بالرياح التوفيقي بالقليوبية

لمن لم يتمكن من التقديم.. شعراوي: هناك قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

فيديو

حط التليفون في البروفه .. ضبط عامل بمحل ملابس يصور السيدات خلسة

الأزهر: الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرةٌ وجريمة مخالِفةٌ للفطرة الإنسانية وهادِمة للقيم الأخلاقية

حكايتها مع ياسر جلال وطلاقها 6 سنوات.. نيكول سابا تهاجم محمد رمضان:مستفز

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ