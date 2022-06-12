شعراوي: تطبيق العقوبات على المتخلفين عن دفع أقساط التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ان من تقدم للتصالح علي مخالفات البناء وقام بدفع قسط واحد ولم يستكمل باقي الأقساط فسيتم اعتباره غير جاد وسيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بقانون التصالح.

وأوضح في تصريحات خاصة لصدي البلد،ان الدولة ستعطي فرصة ثانية للمتخلفين عن التقديم للتصالح علي مخالفات البناء ولكن برؤية جديدة وتشريع جديد او استكمال للتشريع الحالي الخاص بالتصالح علي مخالفات البناء .

وأشار إلى أن هناك قانونا جديدا للتصالح علي مخالفات البناء أو استكمال للقانون الحالي، للحالات التي لم تتمكن من التصالح علي مخالفات البناء .

وأكد شعراوي أن التشريع الجديد الخاص بمخالفات البناء، سيضم العديد من التسهيلات للحالات التي لم تتمكن من التقديم ، و سيتفادي سلبيات القانون الحالي.

وأضاف في تصريحات خاصة على هامش افتتاح للدورة التدريبية الثانية للقيادات الافريقية انه تم الموافقه من قبل مجلس الوزراء علي القانون الجديد وتم احالته لمجلس النواب لمناقشته.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالعمل على دعم جهود جميع الدول الأفريقية الشقيقة في مسيرة التنمية والبناء .

وقال وزير التنمية المحلية إن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية تعطى أولوية قصوى لمساندة دول القارة في كافة المجالات التنموية وتوفير قدرات وإمكانيات مصر المختلفة لتحقيق الرخاء والتقدم للشعوب الأفريقية مع الاهتمام المستمر ببناء القدرات والتدريب للكوادر فى العديد من المجالات.

جاء ذلك في افتتاحه الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية بالقاهرة فى مجال التنمية المحلية واللامركزية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية ، ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة 10 أيام 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية هي ( بوركينا فاسو - الجابون - بوروندي - جنوب السودان - غينيا الاستوائية- سيراليون - الكاميرون - الكونغو برازافيل - جزر القمر - توجو - تشاد - مالاوي - سيشل - جيبوتي - زامبيا - الكونغو الديموقراطية- موريتانيا) .