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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشوان توفيق: لم أتلق دعوة لـ القاهرة السينمائي سوى العام الماضي

رشوان توفيق
رشوان توفيق

أكد الفنان رشوان توفيق أن الدعوة التى تلقاها العام الماضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتسليم الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل عن فيلم “أبو صدام” كانت الأولى فى مشواره الفني.

وقال رشوان توفيق، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “لم تتم دعوتي قبل ذلك إلى مهرجان السينما، ولكن بمجرد ظهوري على المسرح فوجئت بمحبة الزملاء والحاضرين لي، فهذا الاستقبال أسعدني كثيرا، ولكني لم أغضب من عدم دعوتي إلى مهرجان القاهرة السينمائي قبل ذلك”.

وأكد الفنان رشوان توفيق أنه يحرص على متابعة الجيل الجديد من الفنانين، حيث يرى أنهم متميزون على الشاشة.

رشوان توفيق : ممدوح ومحمد إمام وكريم محمود عبد العزيز متميزون

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وقال رشوان توفيق، فى تصريحات سابقة لـ “صدى البلد”: “هناك عدد كبير من الفنانين الشباب حظوا على إعجابي فى الفترة الأخيرة، ومنهم كريم محمود عبد العزيز ومحمد عادل إمام ومحمد ممدوح، الذى كنت سعيدا بتقديمي جائزة أفضل ممثل له خلال الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي عن دوره فى فيلم أبو صدام”.

وأضاف رشوان توفيق: “محمد ممدوح فنان متميز واستطاع أن يقدم أدوارا تحمل مشاعر إنسانية رائعة”.
 

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